Nova equipe do PS é apresentada; 100 novos médicos são contratados

A nova equipe do Pronto Socorro (PS) municipal foi apresentada ontem. Os setores de clínica-geral, pediatria e cirurgia-geral vão atuar com novos profissionais à disposição da população. Foram contratados 100 médicos.

A reestruturação do PS é o primeiro evento concreto em prol a saúde suzanense. A administração da unidade está sob responsabilidade do diretor Mauro Vaz.

Desde o início da semana os novos médicos trabalham na cidade.

O efetivo conta com uma equipe completa de pediatria. Segundo o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), profissionais não aptos atendiam as especilidades. “A partir de agora, cada um tem a sua área. Crianças só serão atendidas por pediatras. É um novo PS, não só na questão humana, mas na infraestrutura. Queremos entregar uma saúde referência, não é utopia. Queremos a ortopedia 24 horas e poder realizar cirurgias de pequeno porte”. O PS é resultado de uma parceria entre o município e a Santa Casa.

A contratação dos profissionais provém do convênio entre a secretaria municipal de saúde, Santa Casa e empresas.

O vice-prefeito da gestão de Marcelo Candido (PT), Mauro Vaz, é o assessor especial estratégico do Pronto-Socorro (PS). Para ele, a situação da saúde deixada por Paulo Tokuzumi (PSDB) é lastimável. “Suzano não tem hospital municipal, estadual ou federal. Hoje, se alguém se acidentar, é encaminhado ao PS. Essa é a nossa preocupação. O acolhimento faz parte da nova gestão, estamos tentando colocar um novo modelo no PS nesses 100 dias de governo”.

O diretor ainda apontou a falta de médicos e precariedade na estrutura como principais motivos para a demora no fluxo de atenidmento dos pacientes.

Segundo o secretário de saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, a reestruturação técnica e admistrativa do PS é primeira e mais urgente ação. “Começamos por onde tínhamos mais problemas”. Ashiuchi ratificou dizendo que as melhorias não se limitam ao PS e a Santa Casa. “A saúde, como um todo, vai melhorar. Estamos recuperando o Pronto Atendimento (PA) do Dona Benta e Palmeiras, mas o coração da saúde é o PS”.

UNIDADE BÁSICA

O secretário de saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, declarou que as Unidades Báscias de Saúde (UBS’s) terão uma nova forma de trabalho. “Começamos uma nova prestação de contas para o Ministério Público e a gente vai repactuar toda essa estrutura e estratégia da saúde da família e UBS’s. Quando tivermos tudo organizado, vamos apresentar essa nova forma de trabalhar na parte mais importante que são as UBS’s, depois do PS”.

Guillaumon ainda afirmou a inauguração do programa “Melhor em Casa”, do Governo Federal.