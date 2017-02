Patrulha Maria da Penha prende suspeito de ameaçar a família

Uma equipe da Patrulha Maria da Penha, serviço voltado ao combate da violência contra a mulher da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, prendeu um homem de 23 anos na tarde de quinta-feira.

O rapaz, cujo nome não foi divulgado, é suspeito de ameaçar a própria família de morte com um facão. O crime ocorreu no bairro Vila Helena, no distrito de Palmeiras, zona rural da cidade. Segundo a GCM, que é vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, o homem desrespeitou a medida protetiva expedida pela Justiça, que o obrigava a se manter afastado da família. Um mandando de prisão temporária foi expedido contra o rapaz.

De acordo com a coordenadora da Patrulha Maria da Penha da GCM de Suzano, Rosemary Ferreira Caxito, o homem é usuário de drogas.

“Ele (o suspeito) utilizava um facão para fazer as ameaças e também costumava abrir as válvulas de gás do fogão, dizendo que ia colocar fogo na casa”, explicou a agente.

A medida protetiva foi expedida em novembro de 2016, e determinava que o jovem permanecesse afastado de sua casa, em razão de ameaças que já tinha feito aos seus familiares. Além do pai e da mãe, dois irmãos, uma irmã e três sobrinhos do suspeito moram na residência. O agressor, por outro lado, desrespeitou a ordem judicial, dando prosseguimento às ameaças:

“Os familiares do suspeito foram ouvidos pela Polícia Civil na Delegacia da Mulher. A delegada Silmara Marcelino pediu a prisão temporária dele e a Justiça a expediu”, complementou Rosemary.

Desta forma, ontem à tarde, uma equipe da Patrulha Maria da Penha de Suzano foi até a casa da família do homem e acabou o detendo no local:

“Ele (o suspeito) foi levado à Delegacia Central de Suzano e lá foi preso”.

O facão utilizado pelo suspeito para ameaçar as vítimas foi apreendido pelas autoridades policiais.

Expansão

De acordo com o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Fátimo Aparecido Rodrigues, o trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha na cidade poderá ser expandido:

“Vamos elaborar uma lei dentro da GCM e, assim, expandir este trabalho, que é muitíssimo importante. Nossa ideia é instalar um setor específico da Patrulha Maria da Penha na GCM. Criando este setor, com certeza, teremos mais ênfase e confiança no trabalho que desenvolvido”, explica.