Primeira-dama Larissa Ashiuchi visita ITJM e estuda parcerias

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira dama, Larissa Ashiuchi, visitou na tarde de quinta-feira as dependências do Instituto Thadeu José de Moraes e estuda parcerias com a entidade. A unidade atende 100 crianças e adolescentes suzanenses em condições de vulnerabilidade social. O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Claudinei Valdemar Galo, também vai visitar o local na próxima segunda-feira. O encontro aconteceu às 16 horas, na sede do ITJM Alameda Fernando Costa, no Jardim Imperador. Larissa foi recebida pela presidente da entidade, Augusta de Moraes Gusmão dos Santos, pela gestora Silvia Rangel e pela coordenadora Edna Lima. O Instituto mudou de endereço em dezembro e está em espaço mais amplo. Anteriormente estava situado na Travessa Mirambava, no Centro de Suzano. As atividades da entidade retornam na próxima segunda-feira e os usuários terão maior espaço para as atividades. “Eu fiquei encantada. É um espaço em que as crianças também vão ficar muito felizes. Eu sei que aqui elas são tratadas com muito carinho. Quando me convidaram eu não imaginava que estava dessa maneira, tão bem organizado”, comentou Larissa. De acordo com ela, parcerias e apoios podem ser estudados e colocados em prática. “Trazer o programa Escola da Beleza, do governo Estadual. Na próxima reunião estadual que tivermos, eu vou tentar”, comentou. A unidade já oferece os programas estaduais de Panificação Artesanal e Escola da Moda.

Na cidade, a primeira dama aponta que são mais de 100 entidades prestando serviços, porém apenas 12 estão conveniadas com a Prefeitura. “As conveniadas são pouquíssimas. Esse número tem que aumentar, mas é de competência da pasta do Galo. Mas no Fundo Social eu sou mãe de todos, todos que precisam de ajuda. Queremos ajudar. Vamos fazer o possível”, pontuou. Larissa também discutiu possíveis parcerias do Instituto na Campanha do Agasalho.

O instituto atende crianças de 6 anos a jovens de 17 anos. “Com atividades de desenvolvimento individual e de envolvimento familiar. Além dos jovens, o atendimento se estende aos familiares dos usuários”, contou a gestora Silvia Rangel. De acordo com ela, com novas parcerias e o apoio da Prefeitura, o Instituto poderia ampliar o número de atendimentos. A presidente do ITJM, Augusta Moraes, agradeceu a visita da primeira-dama e ressaltou a preocupação da entidade em prestar o melhor atendimento às crianças em

vulnerabilidade social.