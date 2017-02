Social 04/02/2017

Ritmo lento

O primeiro sábado de fevereiro chegou. O clima chuvoso e quente deixa o dia preguiçoso. Como não teremos Folia do Momo na terrinha o circuito se arma para curtir a festa em outros territórios.

Cumeeira

Acontece hoje, a partir das 11 horas a feijoada intitulada Cumeeira do Itaquá Garden Shopping. Este ato simboliza a entrega das chaves aos lojistas, que já iniciaram as obras de suas lojas. A expectativa é que o shopping seja inaugurado oficialmente em abril deste ano.

Água Mineral

Com ou sem chuva, o verão está intenso e a pedida para este verão é beber muita água. Para hidratar o seu corpo é preciso água de qualidade. A água mineral da Natureza de Poá contém os melhores níveis de PH (7,4) trazendo diversos benefícios a saúde. Isso faz toda a diferença.

Vinícius Pfuetzenreiter, Wilson Godoy de Toledo, Vitória Borim de Souza Coutinho, José Monteiro, Sandra Giovanella, Fabio Duarte Lobo, Alexandre dos Santos, Carlos Mendes e Isabel Perussi Suyama.

#SouSolidário

Os pais da primeira-dama de Suzano, Jaime dos Santos Junior e Elza Regina Antoniassi dos Santos marcaram presença no Jantar da Solidariedade, que marcou a apresentação do projeto #SouSolidário, no Suzan Fest. Eles dividem a cena com Tomi Ashiuchi.

Com classe

A primeira-dama de Suzano, Larissa Antoniassi Ashiuchi e a primeira-dama de Poá, Andressa Lopes fazem parte do time das jovens e elegantes que presidem os Fundos Sociais das cidades do Alto Tietê. Larissa saiu-se muito bem no lançamento do projeto #SouSolidário.

#SouSolidário

Gostei muito de reencontrar o querido Vanderlon Oliveira Gomes com sua esposa Luciana Aparecida Ferreira. Ele é o novo prefeito de Salesópolis e mostrou-se bastante disposto para alavancar a cidade.

Beatles Segundo a Cia. Filarmônica

Violino, violoncelo, duas vozes, voz principal, violão, guitarra, teclado, bateria, guitarra e contrabaixo, emoldurados pela participação da dupla de roadies e humoristas.O espetáculo revela-se diferenciado ao incluir também adereços e artefatos cênicos inusitados. Dia 15 de fevereiro no Bourbon Street. Composta por músicos consagrados como o baterista Gel Fernandes (Rita Lee/Radio Táxi), a Cia. Filarmônica explora a versatilidade que sua formação permite. Destacam-se também na banda o pianista MV Silva, o guitarrista Bibo Bueno e o contrabaixista Osmar Murad. Os cantores são Pedro Bueno e Yolanda de Paulo. O duo de cordas é composto por músicos que pertencem às principais orquestras de São Paulo.