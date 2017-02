Gian inaugura Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), entregou ontem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), na Vila Varela. Foi a primeira inauguração da nova gestão. A unidade tem capacidade de atendimento mensal de 100 crianças e adolescentes e possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de vulnerabilidade social. A atividade contou com a participação de secretários municipais e vereadores.

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica que será ofertado de forma complementar ao trabalho social. O espaço realizará atendimentos em grupo. Serão atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.

Segundo o prefeito Gian Lopes, o equipamento representa a política de atuação que pretende implantar na cidade, que é humanizar a Assistência Social e cada vez chegar mais próximo das pessoas. “É um espaço que vem de encontro com o que a população espera do nosso governo, que é oferecer um tratamento mais especial, mais próximo”, comentou.

De acordo com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Ronaldo Florido de Oliveira, o SCFV vai atender crianças e adolescentes que de alguma forma tiveram o vínculo familiar rompido ou que sofreram algum tipo de violência. “Neste espaço o público atendido terá cuidado especializado e atividades de lazer e cultura”, garantiu. “Teremos cursos de teatro, música e dança. Então, além do tratamento específico, também será oferecido no local atividades artísticas”, completou.

Oliveira ainda acrescentou que as crianças e adolescentes atendidas pela rede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social serão o público alvo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). “Vamos identificar na própria rede os jovens e encaminhá-los para um trabalho mais específico neste novo equipamento. Ou seja, será um espaço que oferecerá a oportunidade do usuário superar algum trauma, já que contaremos na unidade com profissionais de diferentes áreas, como psicólogos, assistentes sociais e recreadores e educadores culturais”, explicou.

Ainda segundo Oliveira, o SCFV será organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária.