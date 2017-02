Itaquá Garden Shopping vai ser inaugurado no dia 25 de abril

O centro de convivência Itaquá Garden Shopping será inaugurado no dia 25 de abril. O anúncio foi feito pelo presidente da Tenco Shopping Centers, Eduardo Gribel, durante a “Festa da Cumeeira”, realizada ontem, que contou com aproximadamente 350 pessoas entre lojistas, convidados e organização. O evento oficializou a entrega das chaves aos lojistas, que agora podem finalizar suas lojas para inauguração. Ainda estavam no evento, o superintendente do Itaquá Garden, Glauco Zebral, e os sócios e proprietários do terreno onde o empreendimento está instalado, Antero Saraiva e Douglas Jafet

A data de inauguração é estratégica, já que ocorrerá cerca de 15 dias antes do Dia das Mães – a segunda data mais importante para o comércio varejista, ficando atrás apenas do Natal. Gribel ressaltou a importância dos lojistas se prepararem para abrirem as portas juntamente com a inauguração do shopping. “As obras do centro estão todas prontas. Agora é importante que os lojistas iniciem as obras de seus estabelecimentos. Quanto mais lojas abertas, mais movimento e assim mais vendas. Este é, sem dúvida, um marco para Itaquaquecetuba que entra nos últimos preparativos e inicia a contagem regressiva para a tão aguardada inauguração”.

Outra afirmação feita durante o evento, é que o cinema também já está com 80%das obras concluídas, faltando apenas o acabamento, e que o mesmo também estará pronto para o dia 25 de abril. Após a inauguração, a estimativa é que passe cerca de 10 mil pessoas por dia no local. E que haja a criação de 3 mil empregos diretos e indiretos.

Durante a “Festa da Cumeeira”, os lojistas tiveram à disposição um “showroom” de fornecedores e empresas que oferecem suporte e materiais necessários para finalização das obras. A Tenco apresentou também a equipe de Solução e Orientação ao Lojista (SOL), que tem a função de apoiar os parceiros de negócio até a inauguração. Tudo para que a maioria, ou até mesmo todas as lojas, estejam abertas no dia 25 de abril. O SOL preparou inclusive um plano de benefício, onde os lojistas que atenderem o cronograma e as etapas propostas por eles – sobre a implantação das lojas – e conseguirem inaugurar seus estabelecimentos junto com o shopping ganharão quatro meses de isenção no aluguel.

O secretário de Planejamento e Habitação de Itaquá, Roberto Kimura representou o prefeito Mamoru Nakashima (PSDB) e ressaltou que a instalação do shopping irá trazer desenvolvimento para a cidade. “Itaquá tem um potencial enorme de crescimento. E a instalação de um empreendimento como esse só agrega para o município. Em nome do prefeito Mamoru digo que tanto o poder Executivo quanto o Legislativo está a disposição. Queremos ver o progresso e o desenvolvimento da cidade e tudo que vier trazer isto, nós apoiamos”, disse.

Glauco Zebral, comemorou o fato de 90% das lojas já terem sido comercializadas. Acrescentou ainda que mais 20 contratos serão fechados este mês. “Já temos aproximadamente 90% das lojas contratadas e estamos oferecendo auxílio aos nossos parceiros para que estejam preparados em todos os aspectos”, concluiu.