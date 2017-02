Lance Livre 05/02/2017

Reativação

de projetos

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano tem objetivo de reorganizar ações e reativar projetos paralisados firmados em parcerias com órgãos estaduais e federais.

Demandas

De acordo com o secretário Elvis José Vieira, as demandas estão muito ligadas à estratégia de governo, que tem como princípio dialogar com todas as entidades para colocar o município novamente no rumo do desenvolvimento urbano e econômico.

Desburocratização

A prioridade da pasta também é a desburocratização do sistema administrativo. “A transição de governo não foi tão clara como parece. Muitos projetos estão paralisados. Além disso, falta de diálogo com outros órgãos”, disse.

Dificuldades

encontradas

Em relação às dificuldades encontradas nos primeiros dias de mandato, o secretário afirmou que não foram localizados, por exemplo, documentos e os projetos em andamentos.

Número de

funcionários

Eles disse também que houve problema com a quantidade de funcionários que está em férias ou em período de licença.

Câmara Federal

A primeira semana de trabalhos legislativos da Câmara Federal, em Brasília, neste ano terá como ponto central a criação e instalação da comissão especial destinada a analisar o mérito da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287, que trata da reforma da Previdência Social.

Ato de criação

O ato de criação da comissão deverá ser lido em sessão plenária da Casa. A partir daí, os líderes partidários farão a indicação dos deputados para compor a comissão, que deverá ser instalada .

Comissão Especial

A comissão especial será composta, de acordo com a regra da proporcionalidade das bancadas ou blocos, por 36 deputados. Com isso, a maioria dos integrantes será de aliados do governo. A comissão terá até 40 sessões plenárias da Câmara para debater a matéria, de modo que ela seja levada para votação, em dois turnos, no plenário da Casa.