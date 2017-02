Perfil de Suzano será estudado para criação de novas indústrias

O sinal verde da administração municipal para implantação de novas indústrias e empresas na cidade só deve ser aceso após a conclusão de um estudo que avaliará o perfil do município, além de apontar os melhores locais para instalação e funcionamento de complexos empresariais. A estratégia será realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego com o setor de Planejamento.

De acordo com o chefe da pasta, André Loducca, a ideia é pesquisar o perfil da cidade e Lei de Zoneamento para traçar um plano de estímulo à implantação de novas indústrias e empresas.”Esse é um assunto extremamente complexo. Não há possibilidade de fazer nenhum polo industrial ou condomínio em Suzano sem antes termos uma análise séria, isenta e profissional sobre a viabilidade do projeto. Estamos em conversas com o Setor de Planejamento da Prefeitura que tem uma equipe de urbanistas muito competentes e que deverá estudar qual o perfil do município, onde e como funcionariam tais complexos industriais e como seria a sua implantação”, explica o secretário, que também falou sobre o turismo da cidade (leia mais na página 6).

Loducca adianta que a pasta também trabalha com ações imediatas e pontuais para desenvolver no começo da gestão, mas outras demandam mais tempo para serem aplicadas ou mesmo iniciadas.”Hoje posso citar o início de um processo de revitalização da região central da cidade e comercial de Palmeiras e Boa Vista. Além de iniciar posteriormente o diálogo para retirada dos ambulantes não cadastrados e um trabalho forte junto ao comércio não regulamentado”, detalha. O diálogo também deve ser iniciado com entidades e associações para receber demandas e definir um representante de cada órgão para um trabalho de acompanhamento de todo o processo e soluções. O mesmo deve acontecer com Palmeiras, uma das áreas mais afetadas de Suzano.

O estudo do perfil municipal e Lei de Zoneamento também devem ajudar a alavancar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços (ICMS). Loducca frisa que trabalhar essas ferramentas e traçar um plano de estímulo à implantação de novas empresas é essencial. Mas também deve ser reforçado o diálogo e estímulo às empresas já instaladas na cidade. “Temos perdido espaço na arrecadação do Estado e da União nos últimos 12 anos. Suzano nunca se planejou. Seu crescimento, como a maioria das cidades, foi por “osmose” e muito mais pelo espírito empreendedor do que por projetos ou apoio da administração pública. A concorrência com cidades do entorno é grande e estamos em desvantagem, mas tenho convicção que essa nova administração se empenhará muito em reverter esse quadro e vamos conseguir virar o jogo”.