Social 05/02/2017

entre nós A figura humana no acervo do MASP

Ao longo da História da Arte, a representação da figura humana foi um meio de demonstração de poder do Clero e da aristocracia, da adoração de deuses e santos, da mimetização do real, da transformação da sociedade e da própria arte nos séculos 19 e 20. É esta diversidade de formas de representação que a mostra ENTRE NÓS – A figura humana no acervo do MASP apresenta ao público carioca a partir de 7 de fevereiro, reunindo mais de 100 obras do maior acervo de arte da América Latina no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro – CCBB Rio. A exposição tem curadoria de Rodrigo Moura e Luciano Migliaccio, da equipe de curadores do MASP, e traz obras dos maiores nomes da arte mundial – Rafael, Francisco de Goya, Amadeo Modigliani, Vicent Van Gogh, Pablo Picasso, Edgard Degas – e da arte brasileira: José de Almeida Júnior, Anita Malfatti, Cândido Portinari, Lasar Segall e Victor Brecheret, entre outros tantos. A mostra tem o patrocínio do GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE e será inaugurada no CCBB Rio de Janeiro, seguindo para o CCBB Belo Horizonte e depois para o CCBB Brasília.

O pintor e gravador espanhol Francisco Goya y Lucientes está presente com Retrato da condessa de Casa Flores (1790-1797) em diálogo com A educação faz tudo (1775-1780), do francês Jean-Honoré Fragonard. As obras, em composição com dois dos principais nomes da pintura acadêmica brasileira do século 19 – Interior com menina que lê (1876-1886), de Henrique Bernardelli, e O pintor Belmiro de Almeida (século 19), de José Ferraz de Almeida Junior – evocam o surgimento do Iluminismo europeu e a busca por um ideal civilizatório brasileiro durante o Segundo Reinado.

Desta época, a mostra traz, ainda, obras emblemáticas de Vincent Van Gogh, A arlesiana (1890); Paul Gauguin, Pobre pescador (1896); Pierre Bonnard, Nu feminino (1930-1933); Amadeo Modigliani, Retrato de Leopold Zborowski (1916-1919), e uma série de esculturas de Edgar Degas que mostram a evolução dos movimentos de uma bailarina – Bailarina que calça sapatilha direita (1919-1932), Bailarina descansando com as mãos nos quadris e a perna direita para a frente (1919-1932) e o feminino, como em Mulher grávida (1919-1932) e Mulher saindo da banheira (fragmento), 1919-1932.

Nas obras de Carlos Prado, Varredores de rua (Os garis), 1935, Roberto Burle Marx, Fuzileiro naval (1938) e Vendedora de flores (1947), obra doada ao museu durante a SP-Arte/2015, estão narradas à realidade do povo diante das injustiças do país, assim como Candido Portinari, com São Francisco (1941) e Maria Auxiliadora da Silva, com Capoeira (1970), que narram traços da cultura popular brasileira.

Um dos artistas mais importantes do modernismo brasileiro, o escultor de origem italiana Victor Brecheret, criador do Monumento às Bandeiras, marco das celebrações do quarto centenário da cidade de São Paulo, está representado por seu Autorretrato (1940).

