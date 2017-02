Suzano inaugura escola no Casa Branca e anuncia outras duas

A Prefeitura de Suzano inaugurou, ontem, a Escola Municipal Ângelo Garcia no bairro Casa Branca. Durante o evento, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e o secretário de Educação Nazih Youssef Franciss, anunciaram a abertura de outras duas unidades. Sendo uma no Jardim Europa, prevista para ser entregue até o final do primeiro semestre. E outra no Miguel Badra, onde a administração afirma que as obras serão retomadas dentro dos próximos dias e concluída ainda este ano. As unidades são para atender a demanda de creche – crianças de 4 meses a 3 anos.

A escola inaugurada, ontem, no Casa Branca atenderá 155 novos alunos. A estrutura é composta com oito salas de aula, incluindo berçário com fraldário; uma sala multiuso; além das áreas comuns como secretaria e refeitório. A administração explicou que as obras na unidade começaram em 2013, porém foram abandonadas. A escola foi a primeira obra pública inaugurada no governo de Ashiuchi. As atividades iniciarão amanhã.

“Estamos inaugurando mais que uma obra abandonada. Essa é a prova de que um governo sério e unido pode colocar Suzano no caminho certo. Daqui sairão novos médicos, novos professores, novos suzanenses que darão muito orgulho para a nossa cidade. É nossa primeira inauguração e um governo que começa pela Educação tem tudo para dar certo”, destacou o prefeito.

Os trabalhos da Secretária de Educação fazem parte do plano de 100 dias, estabelecido pela atual gestão. Como meta, estava a criação de 500 novas vagas. Segundo a administração esse número já foi superado. “É um momento de grande emoção. Em pouco mais de um mês de governo estamos conseguindo inaugurar uma creche. Uma obra que estava abandonada, depredada. Foram quatro anos de descaso. E essa não é uma obra só da Educação, mas uma conquista da gestão municipal, da união de todas as secretarias. Tínhamos uma meta de criar (dentro do plano de 100 dias) 500 vagas, e contando com as que serão abertas na escola do Jardim Europa já teremos alcançado 623 novas vagas”, disse Nazih Franciss.

Das novas vagas criadas, 308 são do remanejamento feito pela Prefeitura no bairro Jardim Colorado, que envolveu as escolas municipais de ensino infantil e fundamental Oscar de Almeida Redondo; Célia Pereira de Lima; e o antigo prédio do Sesi – pertencente a Prefeitura mas que havia sido cedido ao Sesi em comodato -, e estava desocupado desde dezembro. As outras vagas são da escola entregue ontem (155) e a do Jardim Europa (160) a ser inaugurada até junho.

Na inauguração da Escola Municipal Ângelo Garcia, também estavam presentes o vice-prefeito de Suzano Walmir Pinto (PDT); a primeira-dama e presidente do Fundo Social Larissa Ashiuchi, a dirigente regional de ensino, Vera Lúcia Miranda; vereadores e secretários municipais. Além de familiares do homenageado, o empresário Ângelo Garcia – que dá nome a escola.

Miguel Badra

A obra da escola, que está implantada na Rua Mário Bochetti, foi iniciada em 2012 e também está abandonada. Ashiuchi conta que a administração encontrou a unidade deteriorada e em estado pior do que as demais escolas (que também tiveram obras inacabadas). A previsão é que o local atenda cerca de 160 alunos.

“Vamos retomar as obras do Miguel Badra dentro dos próximos dias. Esperamos entregar o mais breve possível, dentro ainda deste ano. Lá a obra será mais demorada pelo estado em que o local se encontra. Peço inclusive que além da guarda civil, Prefeitura e polícia, que a comunidade também zele pelo local. Quanto ao número de vaga pode ser que supere 160. Vamos avaliar essa questão já que a região (Miguel Badra) é um local com uma demanda maior”, explicou o prefeito.