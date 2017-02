Suzano quer apoio do Condemat para ‘trazer’ unidade da Unesp

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) vai procurar a Secretaria de Educação do Estado para contemplar Suzano com uma universidade pública. O assunto foi mencionado na 1ª reunião ordinária do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em janeiro. Ashiuchi também quer apoio da entidade. “O governo do Estado deveria pensar nessa causa aqui no Alto Tietê”, enfatizou.

Conforme publicado pelo DS, o prefeito havia colocado Suzano à disposição da Universidade Estadual Paulista Julio Mesquita Filho (Unesp) para a instalação de um campus, que poderia atender toda a região.

O anúncio foi feito durante reunião do “Movimento Unesp no Alto Tietê”, realizada recentemente pela Rede de Escolas de Cidadania de São Paulo (REC-SP) e pela Cúria Diocesana de Mogi das Cruzes. De todos os chefes do Executivo da região que tomou posse em 1º de janeiro, o republicano foi o único que compareceu ao encontro, que aconteceu no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Poá. Ashiuchi participou das tratativas ao lado do vereador eleito Joaquim Rosa (PR) e do secretário de Educação de Suzano, Nazih Youssef Franciss, que fez parte de sua equipe de transição de governo e que foi responsável pela instalação da primeira instituição de ensino superior do município, a Faculdade Unida de Suzano (Unisuz), da qual foi diretor-geral por 17 anos.

Além de colocar à disposição o município como possível sede, o republicano havia disponibilizado Franciss para a elaboração do projeto que será encaminhado em breve para a matriz da universidade estadual. “Geralmente, quando ocorre pedido de abertura de um novo pólo, a instituição responsável pela liberação solicita contrapartida, sendo, muitas vezes, a área. Sei que, tanto para a Escola da Cidadania, como para a Diocese, não importa em que cidade a Unesp estará no Alto Tietê. O importante, mesmo, é a região ganhar seu campus e atender nossa população. Mas já coloco Suzano à disposição de vocês, bem como o Nazih (Franciss), que tem experiência no assunto. Temos um longo caminho pela frente, mas acredito que já estamos dando os primeiros passos”, complementou Ashiuchi.

Em razão da estratégica localização de Suzano e pelo interesse demonstrado pelo futuro prefeito, Dom Pedro validou a ideia de a cidade ser apresentada à Unesp como sugestão de sede. O projeto será apresentado pela Escola da Cidadania e pela Diocese à instituição em janeiro, logo após a posse da nova reitoria. “Se instalado no Alto Tietê, o campus da Unesp vai beneficiar milhares de estudantes que desejam cursar uma universidade e não podem pagar por isso. Sabemos que não será tarefa fácil, mas com organização esse objetivo pode ser alcançado. Há ótimos exemplos para seguirmos, como a luta da comunidade da Zona Leste de São Paulo. Graças à gente comprometida com a oferta de educação pública de qualidade, houve a instalação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) em Ermelino Matarazzo. Hoje, ela atende 5 mil alunos. A instalação do Instituto das Cidades, que é o campus Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em Itaquera, também é um ótimo exemplo”, considerou o bispo.