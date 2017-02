Acoris alerta para crescimento sem planejamento no Casa Branca

A Estrada dos Fernandes, no trecho no bairro Casa Branca, recebeu nos últimos anos e continua recebendo a construção de empreendimentos imobiliários para a moradia. Em um trecho de apenas dois quilômetros, há pelo menos dois mil apartamentos. A quantidade de residências causa congestionamento na via. De acordo com a Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), no local há um crescimento sem planejamento que acarreta apenas em prejuízos.

O morador da Casa Branca, que utiliza a Estrada dos Fernandes como acesso a seu trabalho, no Centro da cidade, diz que o tempo do percurso dobrou nos últimos anos. “Eu moro na casa branca, e a Estrada dos Fernandes é o caminho que me dá acesso entre centro. O que eu fazia de carro em 15 minutos, agora faço em meia hora”, opinou.

O DS esteve no local na manhã de ontem e contou pelo menos quatro condomínios em um percurso de dois quilômetros, no número 600 ao 2.000. Nesses há cerca de 1.500 apartamentos prontos, com moradores, e mais 500 ainda em construção. Se em cada unidade houver uma vaga de estacionamento, podem ser 2 mil veículos na via. Ao meio dia, os carros faziam fila no congestionamento sentido Centro.

De acordo com a Acoris, o problema foi causado pela omissão das antigas administrações públicas. “Todos esses empreendimentos que existem lá, na hora da aprovação do projeto, a Prefeitura devia pedir contrapartidas para viabilização de acesso no trânsito nessas regiões. Essas construtoras não captam mão de obra local, não deixam nas mãos dos corretores da cidade para negociar essas áreas, não são nenhum retorno ao município”, comentou o presidente da associação, Ademilson Alves Bernardes.

Ainda de acordo com ele, não há traços positivos nesse aumento habitacional. “Aumento populacional sem ordenação. Deviam exigir dessas construtoras uma contra partida. Como construir um posto, um unidade de ensino, próximo ao local onde vai haver aumento populacional. Não vejo aspectos positivos”. De acordo com a prefeitura, a melhoria que deve ser aplicada na via depende da construção da alça de interligação do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) com a Estrada dos Fernandes, do Governo do Estado, contemplará a estrada com sua duplicação.

Além disso, o DS questionou a administração sobre a ampliação de serviços básicos na região, nos setores de educação e saúde. De acordo com a Secretaria de Educação, a inauguração da Escola Municipal Ângelo Garcia atenderá com capacidade para 155 alunos, crianças de 4 meses a 3 anos. Já na pasta da Saúde, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Casa Branca está recebendo serviços de manutenção desde quinta-feira.