Ashiuchi e Nazih visitam escolas no 1º dia de aula do ano letivo

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), e o secretário municipal de Educação, Nazih Youssef Franciss, visitaram algumas escolas na manhã de ontem – dia em que teve início o ano letivo de 2017 na rede municipal de ensino, que conta com 24,8 mil estudantes matriculados em creche (4 meses a 3 anos), ensino infantil e ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano). Para o retorno das atividades, após o período de festas e férias escolares, uma força tarefa foi empreendida em toda a rede, com direito à reforma e limpeza das escolas, além da preparação da equipe pedagógica e de demais profissionais que atuam na Secretaria de Educação.

Os serviços realizados durante o mês de janeiro nas instituições de ensino foram enaltecidos pelo chefe do Executivo durante a visita que fez, na primeira hora do dia, à Escola Municipal (E.M.) “Antonio Marques Figueira” (rua Sara Cooper, 27 – Jardim Santa Helena), onde estudou da 1ª até a 8ª séria (hoje, do 1º ao 9º ano). Ashiuchi esteve acompanhado por outro ex-aluno da instituição de ensino, o secretário de Educação do governo municipal. Franciss, que estudou na unidade da 1ª a 7ª série, deu às boas-vindas aos alunos e aos funcionários da escola e, a exemplo do prefeito de Suzano, compartilhou os resultados dos trabalhos realizados pelas equipes Pedagógica e de Manutenção antes do início das aulas:

“Todas as unidades da rede municipal passaram por reformas, incluindo a parte elétrica e hidráulica. As equipes de manutenção trabalharam duro para que tudo estivesse de acordo para este início de ano letivo”, complementou Franciss. Durante visita a salas de aula, Ashiuchi falou sobre a abertura de 308 novas vagas no Jardim Colorado. A ampliação foi fruto de um remanejamento da estrutura educacional do bairro e que vai utilizar, inclusive, a antiga unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi), que transferiu suas operações para novo prédio, no Jardim Imperador. O chefe do Executivo ainda valorizou o fato de, em pouco mais de um mês de gestão, o governo ter inaugurado a E.M. “Ângelo Garcia”, permitindo a matrícula de 155 crianças de 4 meses a 3 anos.

“Ao todo, 623 novas vagas foram criadas em Suzano, somente no primeiro mês de governo”, complementou.