Casa do Hip Hop oferece 115 vagas em oficinas culturais

A Casa do Hip Hop de Mogi das Cruzes está com 115 vagas abertas em oficinas culturais. A Secretaria de Cultura abriu na última semana as inscrições para aulas de danças urbanas, free step, DJ e graffiti, todas com participação gratuita. Os interessados devem procurar o Centro Cultural de Mogi, de segunda-feira a sábado, das 8 às 18 horas, até 25 de fevereiro, com documentos pessoais. As aulas terão início em março.

No caso da oficina de danças urbanas, são 50 vagas no total, sendo 25 para a turma infantil e 25 para a turma adulta. A oficina de free step tem 25 vagas no total, a de DJ tem 20 e a de graffiti 20 também. A documentação a ser apresentada para efetuar inscrição inclui cópias do RG, CPF e comprovante de endereço do aluno e do responsável, em caso de o participante ser menor de idade. Vale lembrar que, em se tratando de menor de idade, somente o responsável poderá fazer a inscrição.

Cada aluno pode se inscrever para até duas oficinas. Após preenchidas as vagas disponíveis, será criada uma lista de espera. As oficinas fazem parte da programação anual da Casa do Hip Hop, um espaço voltado ao fortalecimento da cultura hip hop, por meio de quatro elementos: Discotecagem (DJ), MC, B.Boy (danças urbanas) e Graffiti.

A Casa do Hip Hop é um espaço totalmente acessível e conta com um salão grande e espelhado para a prática de dança, além de também poder ser utilizado para encontros, reuniões, palestras e debates. A áreapossui uma sala administrativa e uma sala para a realização de oficinas multiculturais.

Os frequentadores têm à disposição uma biblioteca com aproximadamente 500 títulos, que reúne obras de arte gráfica, fotografia e até clássicos da literatura brasileira.

O Centro Cultural, onde os interessados devem ir para se inscrever, fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, ao lado da Catedral de Santana. Já a Casa do Hip Hop, onde acontecerão as aulas, fica na Rua Coronel Cardoso de Siqueira, 48. Ambos no Centro. Mais informações pelo 4798-6900.