Etec e Fatec vão funcionar no mesmo prédio a partir de julho

O prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, esteve na sede do Centro Paula Souza, na capital com o objetivo de discutir melhorias para a Escola Técnica Estadual (Etec), do município. O prefeito também solicitou esclarecimentos sobre o andamento das obras da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de Ferraz, que tem previsão de ser inaugurada em julho. Durante o encontro, foi decidido que a Etec do município deverá se mudar para o mesmo prédio onde funcionará a Fatec.

Os problemas da escola técnica foram apresentados à superintendente, Laura Laganá do Centro Paula Souza. O prefeito Zé Biruta, a secretária municipal de Educação, Valéria Eloy da Silva Kovac, o vereador Renato Ramos de Souza (PPS), o Renatinho Se Ligue, e o diretor da Etec, Willian Lima Santos falaram das dificuldades enfrentadas. Juntos, decidiram que a Etec estará em prédio novo, no Jardim São João, no segundo semestre deste ano.

Medidas emergenciais para a Etec também foram discutidas. Pois, segundo Willian Lima, a escola sofre com problemas no telhado e de escoamento, que não poderão esperar até a troca de prédio, uma vez que os estudantes já retornaram às aulas no último dia 3. Diante disso, a Secretaria Municipal de Obras Públicas fará uma avaliação e diagnóstico do que deverá ser feito no telhado e no terreno.

“A escola em Ferraz já começou errada. Questões do terreno, a localização, a estrutura do prédio, tudo. Temos poucos recursos, mas vamos fazer o possível para arrumar tudo, junto ao Centro Paula Souza, que nos recebeu muito bem, e a Câmara. A escola tem aproximadamente mil alunos, e não os deixaremos na mão”, afirmou Zé Biruta.

Outra medida que também deve ser tomada pela Prefeitura, é a limpeza do terreno. A partir daí, o próximo passo será a Etec enviar as análises e demais documentos ao Centro Paula Souza para que o pedido emergencial seja colocado em prática.

O vereador Renatinho Se Ligue, por meio da Câmara, deve apresentar um requerimento à concessionária do transporte coletivo em Ferraz, a Radial Transporte, para que um estudo seja feito sobre a implantação de linhas de ônibus que atendam os estudantes na hora de entrada da escola.

A ampliação da oferta de cursos da Etec também foi abordada na reunião.

O novo prédio, onde Fatec e Etec funcionarão custou R$ 22 milhões, e contará com 19 salas de aula, laboratórios, cantina e estacionamento para 120 carros.

reforma da etec

A secretaria de Educação, Valéria Kovac, se reunirá, esta semana, com dirigentes e equipe da secretaria municipal para mapear escolas que possam oferecer salas ociosas para abrigar os alunos da Etec durante o período de reforma. As unidades poderão ser municipais ou estaduais.