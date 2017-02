Poá e Suzano estudam parceria para ações do Meio Ambiente

As secretarias de Meio Ambiente das cidades de Poá e Suzano discutem parceria para resolverem problemas pontuais que afetam os dois municípios nesta área. A secretária-adjunta poaense, Juliana Cardoso, e o secretário suzanense Carlos Watanabe, se reuniram em Poá para debater como este trabalho pode ser realizado e para trocar experiências.

“Passei para ele algumas ações feitas e o que está planejado em Poá. Porém, uma das coisas importantes e que é um desafio nosso é mostrar todo potencial da secretaria, que participa ativamente do cotidiano da cidade”, comentou Juliana. “O objetivo é ter uma parceria, ou seja realizar um trabalho mais próximo, de troca de idéias, para que possamos em conjunto solucionar as demandas que afetam os dois municípios”, acrescentou a secretária-adjunta.

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Suzano, Carlos Watanabe, ele tem uma equipe competente e com vontade de trabalhar, porém, na cidade, o trabalho na pasta está sendo restabelecido.

“Assim que assumi a Secretaria de Meio Ambiente percebi que Suzano tem problemas comuns com Poá. Nesse sentido fico muito feliz com a possibilidade de realizar ações em parceria que beneficiem as duas cidades”.

Acompanharam Watanabe na reunião a arquiteta e urbanista Flavia Fukushima e a diretora da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, Bianca Nunes.