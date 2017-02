Secretaria de Obras promete recuperação da Estrada do Caulim

A Estrada do Caulim, localizada no distrito de Palmeiras, na zona sul de Suzano, vai receber, em breve, obras emergenciais de recuperação.

A informação foi passada por representantes do Poder Executivo na manhã de sexta-feira, durante vistoria que fizeram ao lado de vereadores e de moradores daquela região.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, Manutenção e Infraestrutura, as intervenções só não foram realizadas ainda em razão do período de fortes chuvas – típico nesta época do ano.

O encontro das autoridades com a comunidade do bairro foi intermediado pela Associação de Moradores do Caulim, que, ao ser provocada por quem mora nas imediações, procurou o poder público para agendar a reunião e compartilhar as demandas da população.

O secretário de Governo da Prefeitura de Suzano, Rosenil Barros Orfão, participou dos trabalhos e conversou com moradores.

VISTORIA

Durante a vistoria, o presidente do colegiado popular, João Cesário de Souza Neto, explicou ao representante do governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi que o bairro carece de saneamento básico e de iluminação pública.

liderança comunitária

Contudo, de acordo com a liderança comunitária, as prestadoras de serviços de água, de esgoto e de energia elétrica alegam que, por estar numa Área de Preservação de Mananciais (APM), o bairro não pode receber esses avanços, o que sinaliza a necessidade de o assunto ser melhor debatido pelo poder público em busca por soluções.

60 moradores

Os cerca de 60 moradores do Caulim que participaram do encontro apresentaram outras demandas da região, além da recuperação em caráter emergencial da via que liga o bairro à rodovia Índio Tibiriçá. A comunidade local solicitou, por exemplo, ao Executivo transporte escolar, coleta de lixo, infraestrutura de ruas e de calçadas e reforço na segurança pública.