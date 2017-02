Social 07/02/2017

Abimad

Começa hoje a 23ª Abimad – Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração, no SP EXPO Exhibition&ConventionCenter – Rodovia dos Imigrantes e vai até o dia 9, quinta-feira.

Baile do Hawaii

O Clube Náutico Mogiano promove neste sábado, às 21 horas, o seu tradicional Baile do Hawaii, com a presença da Banda Reflexus Lunar e a participação da Escola de Samba Unidos da Vila Industrial.

Gaga no Rio

O anúncio foi feito na manhã de ontem, horas após o Super Bowl, pela conta oficial do Rock in Rio. “Little Monsters, pawsup, agora é oficial!”, disse a organização do evento. “Lady Gaga confirmada no Rock in Rio 2017. Única apresentação no Brasil.”Os ingressos, de acordo com o tweet, começam a ser vendidos no dia 6 de abril.

Nelson Pacheco Neto, Lucca Santos Paiva, Rodrigo Kesrouani Gomes, Laura Lourenço Candido, Danilo Lira Gianuzzi, Paulo Flavio Massaro Duque, Stella Cobra, Ana Patrícia Martins, Gilson Cardoso, Lisa Martinez Andrade, Marcio Miranda, Cristiane BoccardiDamaceno, ArleneUsier, Nice Couto e Leandro Camargo.

* Na inauguração da EM. Ângelo Garcia

Tamiris Adami, Ângelo Roque Garcia, Rafael Garcia, Antônio Garcia e Nádia Garcia na inauguração da Escola Municipal Ângelo Garcia, realizada na ensolarada manhã de sábado. O filho, neto e bisneto do homenageado estiveram presentes e são pessoas queridas no circuito social.

Na EM. Ângelo Garcia

Divido a cena com o vice-prefeito Walmir Pinto; o vereador Lisandro Frederico; o prefeito Rodrigo Ashiuchi; a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Larissa Antoniassi Ashiuchi; e o secretário de Educação, Nazih Franciss.

Na EM. Ângelo Garcia

O Chefe de Gabinete de Suzano, Afrânio Evaristo Joe

Na EM. Ângelo Garcia

Rafael Garcia com a pequena Eva, neto e bisneta do homenageado.

Na EM. Ângelo Garcia

Douglas Felipe da Silva, Nazih Franciss e a sempre querida Najla Romanos Soares