Cidades de Suzano e Mogi pedem mais doses da vacinas contra Febre Amarela

As cidades de Suzano e Mogi das Cruzes solicitaram o recebimento de mais doses da vacina contra a febre amarela. Poá também receberá uma nova quantia. Com o surto da doença em diversas regiões do país, um alerta foi despertado no Estado de São Paulo. Mesmo que o Alto Tietê esteja fora da área de risco e que nenhum caso tenha sido registrado, os municípios têm atuado nas medidas de prevenção. A vacina é indicada somente a quem viaja para áreas endêmicas. Segundo o Ministério da Saúde, a dose não é necessária para demais casos.

Em janeiro deste ano, 700 doses da vacina contra a doença foram aplicadas em Suzano. A imunização representa toda a demanda atendida em 2016, quando a média era 100 atendimentos por mês. Segundo a secretaria de Saúde, foi feito um pedido de mais doses para o Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE), órgão vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Uma programação especial é realizada no Centro de Saúde (CS) II Prefeito Alberto Nunes Martins, onde a imunização contra a febre amarela acontece. No último mês, o CS II atendeu à demanda de segunda a sexta-feira, das oito às 16 horas. Por enquanto, este esquema continua. Porém, caso a procura diminua, a programação será alterada para as vacinações acontecerem as terças e quintas-feiras. A unidade ainda possui cerca de 100 doses disponíveis por dia.

Na última sexta-feira, Mogi também realizou o pedido para mais vacinas. O novo lote deve ser recebido pelo município até hoje. Pelo menos 1.089 doses foram aplicadas na cidade durante o mês de janeiro. Nos meses anteriores, a média era de 180 atendimentos.

Em Poá, as vacinas ainda estão em estoque e essa semana mais 200 doses serão recebidas. Durante o último mês, 651 atendimentos foram realizados. Um total de 636 doses foi ministrado no município nos últimos dois anos. A imunização contra a febre amarela está disponível no CS II, as segundas-feiras, e na Unidade de Saúde Municipal, em Calmon Viana, as sextas-feiras.

As 632 vacinas aplicadas em Ferraz de Vasconcelos, até o início deste mês, representam um aumento de 50% na procura em 2017.