Iniciada recuperação da Estrada do Caulim e limpeza de córrego

A Secretaria de Obras, Manutenção e Infraestrutura, deu início ontem a uma série de melhorias em bairros do distrito de Palmeiras, na zona sul da cidade. As intervenções foram acompanhadas pelo chefe da pasta, Ari Serafim Barbosa, o Ari do Posto, por Luiz Carlos Geraldo, diretor regional daquela região, e por vereadores. A previsão é que os serviços cheguem ao fim ainda nesta semana.

As intervenções têm o objetivo de amenizar os danos no trecho de 4,8 quilômetro que, em razão de falta de manutenção nos últimos anos e das recentes chuvas, sofreu severos danos e passou a dificultar o trânsito de pessoas, de bens e de serviços. Os trabalhos preveem também a limpeza do canal nos bairros Parque Buenos Aires e Vila Fátima, onde uma máquina escavadeira realizava, o desassoreamento de um trecho que teria, dias atrás, transbordado, por conta das recentes chuvas.

Após acompanhar o trabalho de desassoreamento do trecho do canal no Parque Buenos Aires, as autoridades seguiram para a Estrada do Caulim, trecho que liga a rodovia Índio Tibiriçá ao bairro do Caulim. A demanda por recuperação emergencial foi reiterada pela população, no fim da semana passada, durante reunião realizada com o secretário de Governo de Suzano, Rosenil Barros Orfão.

Na Estrada do Caulim, um trator foi designado para realizar a primeira etapa da recuperação – nivelamento do trecho. Segundo a Secretaria de Obras, Manutenção e Infraestrutura, a próxima fase será a distribuição de brita e compactação, que vai possibilitar o trânsito de veículos, de ônibus e de caminhões:

“Dentro em breve, as próximas etapas serão colocadas em prática. Temos a mão-de-obra e o material necessário para a recuperação emergencial do local. Nosso único contratempo são as condições climáticas, que atrasam o envio de maquinário para as regiões que necessitam de reparos e estragam o trabalho já realizado. Enquanto esta temporada de chuva estiver acontecendo, teremos de fazer e refazer o trabalho neste e em muitos lugares”, esclareceu Barbosa.

Após a vistoria na Estrada do Caulim, o secretário municipal e a comitiva retornou à Vila Fátima, onde coordenou o trabalho de uma escavadeira num trecho do córrego que corta o bairro. O curso d’água, que estaria sob risco de alagamentos com as chuvas, foi parte desassoreado, com a finalidade de facilitar o fluxo das águas pluvial.

A expectativa da pasta é que as intervenções que estão sendo realizadas pela municipalidade nos bairros do Caulim, Vila Fátima e Parque Buenos Aires cheguem ao fim ainda nesta semana.

Os vereadores Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado; Gerice Lione (PR); e Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, também acompanharam os trabalhos.

NOMENCLATURA DE SECRETARIA

A Prefeitura de Suzano emitiu nota também sobre a nomenclatura da pasta do secretário Ari do Posto. Segundo nota da administração, na gestão anterior, havia três secretarias (Obras e Infraestrutura, Assuntos Urbanos e Serviços e Manutenção) geridas pela mesma secretária, e as três foram fundidas em apenas uma – Obras, Manutenção e Infraestrutura. “Agora, os trabalhos são realizados de forma mais organizada. Independentemente da nomenclatura e organograma, todos os serviços permanecem sendo prestados à população e ao município”, concluiu nota da Prefeitura de Suzano.