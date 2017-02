Lance Livre 08/02/2017

Dívidas com o INSS

Um dos grandes problemas das cidades da região é a dívida com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os débitos têm atrapalhado investimentos e colocado dor de cabeça aos prefeitos.

1ª reunião

do Condemat

Em Suzano, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), disse, neste ano, na 1ª reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), que a cidade está na lista de devedores.

4,95 mil municípios com problemas

de débitos

Atualmente, 4,95 mil municípios do País, o que representa 89% do total, sustentam uma dívida bilionária com o instituto.

Levantamento

Aliás, Suzano, além da dívida com INSS, vem fazendo levantamento de todos os outros débitos.

Mais de R$ 1 bilhão em todo o

Alto Tietê

Neste ano, o DS trouxe reportagem mostrando que as dez cidades do Alto Tietê devem mais de R$ 1 bilhão.

Procura por

setores federais

As prefeituras da região têm procurado os órgãos, como a Caixa Econômica Federal que cuida do FGTS para tentar negociar ou amenizar as dívidas.

Regulamentação de títulos

honoríficos

A Câmara de Suzano discute hoje o projeto de Resolução que regulamenta a outorga dos títulos honoríficos de Cidadão Suzanense, Honra ao Mérito, Medalha Antonio Marques Figueira e Empresa Cidadã.

Projeto de 2014

O projeto é de 2014 e já tem os pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação; Educação, Cultura, Esporte e Turismo; e de Finanças e Orçamento.