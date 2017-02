Mais da metade das escolas está sem transporte escolar em Suzano

A rede estadual de ensino de Suzano, que conta com 47,7 mil alunos matriculados em 62 escolas, está sem transporte escolar em 36 delas, conforme divulgou a Secretaria Estadual de Educação. Bairros como Jardim Ikeda, Parque Residencial Samambaia, Jardim Nova América, Leblon e Dona Benta estão sendo afetados. Os alunos estão indo para as escolas a pé, alguns acompanhados pelos pais, outros sozinhos. A pasta divulgou que nos próximos dias o transporte deve voltar a atender normalmente.

De acordo com o presidente da Associação de Moradores do bairro Samambaia, Josias Sema Gomes, 46 anos, vários pais desses bairros o procuraram para pedir ajuda. “Me procuraram pelo Facebook, então fiquei sabendo de todos esses bairros. O pessoal pergunta para a direção das escolas e elas não sabem o que está acontecendo. Eles ficam nessa situação. A gente tem que ajudar de alguma forma”, contou o morador.

O DS noticiou ontem que os alunos que moram no Jardim Nova América e estudam na Escola Estadual Professor Doutor Giovanni Battista Raffo, que fica na Vila Sol Nascente, andam até meia hora para chegarem em casa, se arriscando na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). Na unidade, há crianças que não estão freqüentando as aulas devido a distância.

O mesmo problema está sendo enfrentado pelos pais que têm seus filhos matriculados na EE Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra, no Dona Benta. Odinéia Batista dos Reis, de 40 anos, mora no jardim Europa e seu filho tem 11 anos está sem o transporte. “Falaram que tiraram porque as crianças não tinham direito. Eu venho trazer meu filho todo dia. Mas e as crianças que não tem como os pais trazerem? E quando chove ele não vem para a escola”, contou.