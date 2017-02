O governo precisa gastar

75A economia doméstica ou familiar é muito diferente da economia macroeconomia. Em tempos de crise, em casa, ajusta-se a despesa (consumo) às receitas (renda) auferidas ao longo do mês por meio de salários, benefícios, aluguéis, dentre outros.

A macroeconomia funciona de forma absolutamente diversa. Em tempos de crise, se há redução do consumo, de salários, investimentos e gastos do governo, cria-se um ciclo vicioso em que as vendas diminuem e o desemprego aumenta.

O economista John Maynard Keynes, já em 1936, havia declarado que “os principais defeitos de nossa sociedade são sua incapacidade de oferecer emprego e sua distribuição injusta da riqueza e da renda”. Keynes indica que esses dois defeitos são faces da mesma moeda, dado que “os economistas há muito reconheceram uma conexão entre desemprego e má-distribuição do poder de compra”.

Paul Krugman, prêmio Nobel de Economia, escreveu em 2008, no auge da crise econômica mundial, que naquele momento “um aumento nos gastos do governo é exatamente o que o médico receitou e a preocupação com o déficit orçamentário deve ser adiada”.

O autor mostra que naquele momento as vendas no varejo e a produção industrial haviam despencado, o número de desempregados estava em patamar associado a recessões graves e o índice de manufaturados estava caindo (OESP, 18/10/2008).

Ao invés de austeridade fiscal, Krugman indica medidas para aumentar o nível de emprego e o poder de compra dos indivíduos, e sugere:

1) redução das taxas de juros (ainda que essa medida seja insuficiente). Essa sugestão é insuficiente porque há, por parte dos investidores no setor produtivo, necessidade de esperar a consistência da referida tendência em reduzir as taxas de juros;

2) benefícios mais extensos aos desempregados, o que poria dinheiro nas mãos de famílias necessitadas propensas a gastar os referidos recursos em vez de retê-los na forma de poupança;

3) auxílio do governo federal aos governos estaduais e locais para que não sejam obrigados a realizar grandes cortes de gastos, com geração de maior desemprego, redução do efeito multiplicador da renda e degradação dos serviços públicos;

4) finalmente, o autor sugere que o governo compre hipotecas das famílias endividadas com a compra da casa própria de tal forma a colaborar com a reestruturação dos termos das dívidas familiares e a ajudar as famílias a permanecerem em suas casas.

Li, nos últimos dias, que o Programa Bolsa Família (OESP, 05/02/2017), as aposentadorias e os benefícios sociais têm contribuído intensamente para a dinamização da economia em municípios no interior do Brasil.

Assim, aumentar o salário mínimo, os gastos do governo em benefícios sociais e políticas públicas tem sido preceitos formidáveis contra a recessão e o desemprego.

A história tem mostrado repetidamente, em tempos e espaços diferentes, que, em termos macroeconômicos, o governo precisa gastar!