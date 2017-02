Rapper prepara 3º CD com músicas autorais para este ano

O músico Lucas Eduardo, mais conhecido como MC Les vem ganhando destaque no cenário musical de Mogi da Cruzes. Aos 19 anos, ele possui dois discos gravados e está compondo o terceiro álbum solo, chamado Mais Uma Gota. Além de rapper, Lucas é beatmaker e compõe singles instrumentais, com elementos percussivos. MC Les se apresenta nos festivais promovidos pela Prefeitura de Mogi e em alguns estabelecimentos da cidade.

Lucas aderiu ao movimento hip hop em 2012 e gravou o primeiro CD – Faces de um tempo – em 2014. A segunda obra chamada Flashes foi lançada no ano passado. Em parceria com outros músicos da região, o MC participou da gravação do clipe da música Pro Rap Eu Vivo, a canção alcançou, até o momento, cerca de 1.600 visualizações na internet.

Esse ano, o músico pretende gravar e compor canções inéditas para o terceiro álbum. A expectativa é lançar o disco até o julho. Chamado Mais Uma Gota, o novo trabalho está sendo desenvolvido deste o início do ano, e está sendo gravado em seu home estúdio.

Apesar do músico não praticar o Rap Freestyle, segmento do hip hop que prioriza o improviso, MC Les faz questão de participar da Batalha das Ruas. O encontro acontece semanalmente na Praça Coronel Almeida, mais conhecida como Praça da Matriz em Mogi, e acredita que encontrou ajuda na visualização dos músicos. “O encontro fortalece a cena do hip hop, é importante estar presente”, completa.

Lucas Eduardo terminou o ensino médio no ano passado, e este ano pretende ingressar no curso superior de marketing. Apesar dos álbuns, ele não tem como fonte de renda a música e acredita que com bons trabalhos e boa divulgação alcançará os objetivos.