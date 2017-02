Suzano vai sediar em 2018 Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou ontem Suzano como sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) se reuniu na Federação Paulista de Futebol, na Barra Funda, em São Paulo, com o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos.

Ainda no decorrer do encontro, as lideranças conversaram sobre projetos de médio e longo prazos voltados ao esporte suzanense. Ashiuchi ainda apresentou a Bastos o novo presidente da Liga Municipal de Futebol de Suzano, Marcelo Menezes.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, e o ouvidor de competições (ligas municipais) da Federação Paulista, Domingos Cangiano Filho, também participaram das tratativas. A ideia inicial da entidade é proporcionar para Suzano uma estrutura de base que incentive o futebol amador como um todo, atendendo jovens de todos os bairros da cidade, por meio das escolinhas de formação. A disposição da Federação foi recebida com alegria por Ashiuchi.

“Nosso objetivo é resgatar o orgulho que os suzanenses tinham pelo Esporte e, em especial, pelo nosso futebol. É uma grande alegria trazer novamente a ‘Copinha’ para nosso município. Com essa competição (‘Copinha’) em Suzano, vamos projetar a cidade para o futuro, integrando nossas escolinhas de formação de atletas com a equipe que vai representar o nome da cidade. Dessa forma, preparamos Suzano para se tornar potência no esporte paulista”, argumentou o prefeito.

O presidente da Federação Paulista de Futebol também colocou sua equipe técnica à disposição de Suzano para prestar auxílio na elaboração de um projeto integrado de ampliação do Estádio Municipal “Francisco Marques Figueira”, o “Suzanão”. A finalidade é adequar o estádio para abrigar futuras competições de acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista.

Para o município chefiado por Ashiuchi poder sediar a segunda divisão do Campeonato Paulista, é exigida a capacidade mínima de 5 mil lugares, sendo que o projeto atual de ampliação da arquibancada do Suzanão está em andamento, o que impossibilitou o ingresso de clubes da cidade a participarem da jornada de 2017.

“Temos, atualmente, um projeto que está em execução no estádio para a ampliação da arquibancada. Pensando num futuro bem próximo, vamos trabalhar em conjunto com a Federação Paulista para darmos início, por meio de parcerias, a um projeto de ampliação contínua das vagas de arquibancada, podendo, assim, oferecer condições para que um clube suzanense possa crescer e se tornar referência para todo o Alto Tietê”, complementou o chefe do Executivo.

Para Marin Júnior, o fato de Suzano poder sediar a “Copa São Paulo de Juniores” faz com que o Esporte volte a ganhar novos contornos no município:

“Quero agradecer a credibilidade do presidente (da Federação Paulista de Futebol) Reinaldo Carneiro Bastos por, mais uma vez, confiar em Suzano como sede da ‘Copa São Paulo de Juniores’. Faremos de tudo para poder realizar uma competição que integre toda a cidade e incentive as famílias a irem ao estádio. Nosso projeto é de médio e longo prazos, sendo que nossa base a partir deste ano poderá ser destaque em futuras Copas de Juniores”, observou o secretário municipal, que, na reunião de hoje, na capital, ainda apresentou a Bastos o novo presidente da Liga Municipal de Futebol de Suzano, Marcelo Menezes.