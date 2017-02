Turistas vão aquecer vendas de pacotes de viagens nos feriados

Com 12 feriados nacionais pela frente e mais três municipais em Suzano, as agencias de turismos prevêem aumento das vendas em até 80% este ano, se comprado ao ano de 2016. O aquecimento no setor começou ainda no final de 2016 com a procura de viagens para o decorrer de 2017.

O agente de turismo, Eduardo Cabral, que trabalha na Rua General Francisco Glicério, espera um ano bom. “O movimento já está muito bom. Acredito que o aumento nas vendas será de uns 80% a mais que ano passado. Porque ano passado a crise foi forte, as pessoas estavam com medo de viajar e esse medo está indo embora. Já teve aumento na procura”, contou.

De acordo com ele, os suzanenses procuram mais viagens para praias. “E cruzeiros. Os destinos mais procurados são Maceió, Porto de Galinhas, Fortaleza”, explicou.

Eliane Soares, agente de turismo na Rua expedicionário Abilho Fernandes, também prevê aumento nas vendas. “Já tem tido um aumento de procura esse começo do ano para o pessoal poder se programar. Em novembro e dezembro já estava tendo procura para feriado em abril. Uns 50 ou 60% deve aumentar”, explicou.

O nordeste é o destino preferido dos suzanenses, conta Eliane. “Maceió, Fortaleza, Recife e Aracaju também é uma boa opção de destino. Recentemente as pessoas também têm procurado as praias do litoral sul, Balneário Camboriú e Florianópolis, porque descobriram as praias lindas que geralmente saem mais barato”, contou.

“É um ano promissor, dentro da realidade do País, não podemos esquecer o momento econômico, que causa instabilidade. Mas a tendência é ser um ano muito melhor que ano passado, justamente pensando nos feriados. Acho que dentro da nossa realidade, se houver crescimento de 15 a 20% já está bom, mesmo porque são feriados mais curtos. A tendência são viagens curtas. O brasileiro quer aproveitar ao máximo para descansar”, contou a gente de turismo Carla Faria, que atua em uma agência na Rua Felício de Camargo.

Para as viagens mais próximas, ela cita Foz do Iguaçu e Caldas Novas. Já para fora do País, os destinos mais baratos e próximos são a preferência, como Uruguai, Chile e Argentina. “Para feriados como estes, curtos, são destinos bem procurados”, explicou Carla.