Alckmin faz parceria com Itaquá e Mogi para reduzir mortes no trânsito

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou ontem, parcerias que ampliarão o número de convênios do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Nesta primeira fase 13 cidades foram contempladas. No Alto Tietê, foram assinados convênios com Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. O programa do Governo de São Paulo tem o objetivo de reduzir pela metade o número de óbitos no trânsito até 2020.

A meta do Governo do Estado é fechar este ano com 52 novos municípios conveniados, com uma cobertura de 71% do Estado em termos populacionais. O investimento, proveniente de multas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), será de R$ 100 milhões.

“Esse dinheiro vai ajudar a salvar vidas, evitar acidentes, melhorar a infraestrutura e educar para podermos avançar mais”, comentou Alckmin. “Podem acompanhar, mês a mês, porque vamos reduzir o número de acidentes, feridos e mortos, celebrando a vida”, enfatizou o governador.

O objetivo desses convênios é fornecer auxílio para a estruturação da gestão da segurança viária em cada um dos municípios selecionados e dar apoio financeiro para a realização de ações para reduzir mortes no trânsito.

Com o início da parceria serão realizadas visitas de diagnóstico e construídos planos de ação contendo medidas preventivas e de melhorias com relação à infraestrutura, fiscalização e conscientização.

Além disso, nesses municípios, é proposta a criação de um Comitê de Segurança de Trânsito, com representantes dos órgãos e setores com atuações relacionadas ao tema como Polícias Militar e Civil; Setores de Engenharia de Tráfego, Fiscalização e Educação para o Trânsito; Unidades de Saúde e Hospitais; SAMU; Corpo de Bombeiros; Detran; Departamento de Estrada e Rodagem (DER) e concessionárias rodoviárias. O foco é promover análises e levantamentos de causas e soluções para a redução de acidentes e óbitos nos municípios.

Além de Itaquá e Mogi, a parceria também foi assinada, ontem, com Botucatu, Diadema, Guaratinguetá, Itu, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Pindamonhangaba, Ribeirão Pires, Salto e Taubaté.

2016

Em 2016, apenas 15 municípios eram conveniados (Amparo, Atibaia, Barretos, Catanduva, Fernandópolis, Itanhaém, Jacareí, Piedade, Praia Grande, Registro, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, São Roque e Sorocaba), com um volume de repasses na ordem de R$ 10,5 milhões.