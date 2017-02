Apeoesp cobra esclarecimentos sobre falta de transporte escolar

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) encaminhará hoje uma documentação à Diretoria de Ensino de Suzano cobrando esclarecimentos sobre a falta de transporte escolar nas escolas estadual. Como noticiado ontem pelo DS, mais da metade das unidades estão sem o serviço e os alunos estão caminhando longas distâncias para estudar ou deixando de comparecer às aulas.

A coordenadora do sindicato em Suzano, Ana Lúcia Ferreira, apontou a falta de atendimento do Estado aos estudantes como motivação para que os alunos larguem os estudos. “Estamos solicitando uma reunião com a Diretoria de Ensino, amanhã (hoje). Nós não sabíamos que o governo ia cortar o transporte do jeito que cortou. Muitos alunos estão sem transporte e moram longe. Vamos pedir a reunião porque há muitas reclamações e vamos pedir esclarecimento a diretoria”, contou.

Ana ainda afirmou que os pais precisam se organizar para reivindicar o transporte. “Os pais os alunos tem que se organizar para sair para a rua. Nesse caso a gente vai junto. Isso também é um agravante para o trabalho do professor. Se não tem transporte, os alunos não vão pra escola. O que o Estado está fazendo é excluir os alunos do ensino. Imagina pagar R$ 4,10 para ir e para voltar? O que vai acontecer? Os alunos vão sair da escola”, opinou.

A rede estadual de ensino de Suzano conta com 47,7 mil alunos matriculados em 62 escolas do ensino estadual. Destas, 36 unidades de ensino estão sem o transporte escolar, conforme divulgou a Secretaria de Estado da Educação. Bairros como Jardim Ikeda, Parque Residencial Samambaia, Jardim Nova América, Leblon e Dona Benta estão sendo afetados. Os alunos estão indo para as escolas a pé, alguns acompanhados pelos pais, outros sozinhos.

A Diretoria Regional de Ensino de Suzano divulgou que a contratação do serviço de transporte escolar, via contrato emergencial, já está em andamento e todos os alunos com direito ao transporte serão atendidos normalmente nos próximos dias. O motivo pela falta de transporte seria um problema com a licitação para contratar a empresa que prestaria o serviço. Por conta da reclamação de empresas concorrentes da licitação, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspendeu o primeiro pregão.

Além de Suzano, outras cidades da região também estão sendo afetadas pela falta do serviço. O DS questionou a secretaria de quantas escolas estão sem o transporte em toda a região, mas até o fim desta edição, não obteve resposta.