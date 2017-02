Bando assalta e faz reféns no Santander

Dois vigilantes e o gerente da agência do Banco Santander, na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, no Centro de Mogi das Cruzes, ficaram reféns, em uma sala, durante um assalto, no final da tarde de terça-feira.

Três homens invadiram a agência por volta das 18h40 e levaram armas, coletes à prova de balas e os celulares dos funcionários.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), os assaltantes chegaram e um deles, que estava armando com um revólver calibre 38, rendeu um dos vigias, obrigando o outro a destravar a porta.

Os suspeitos entraram no banco e perguntaram pelo gerente e trancaram os vigilantes em uma sala, nos fundos da agência.

Por não ter conseguido abrir o cofre com as impressões digitas, nem com a senha, o gerente, de 38 anos, foi mantido refém, junto com os vigias, por mais de 1 hora.

As vítimas conseguiram sair da sala, por volta das 19h45, quando o alarme da agência disparou. Os suspeitos conseguiram fugir.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial (DP) de Mogi das Cruzes.