Lance Livre 09/02/2017

Aproximação

com as câmaras

Os novos prefeitos das cidades da região vêm buscando manter um bom relacionamento com os vereadores das câmaras.

Parceria

Em Suzano, a parceria entre o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), e a maioria dos vereadores, parece já concretizada.

Outras cidades

Em outras cidades, os prefeitos ainda vão precisar “construir” uma maioria para aprovação de projetos.

Parte descontente

Em Ferraz, o prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, apesar de todo empenho para tentar manter uma boa relação com os vereadores, acabou deixando uma parte descontente nesta semana.

Não participou

da sessão

O problema teve início quando ele deixou de participar da primeira sessão da Câmara, quando já é tradição.

Ausência

que não agradou

A ausência do prefeito no início dos trabalhos da Casa, apesar de não ser obrigatória, não agradou vereadores.

Crítica

O presidente da Casa de Leis, Flavio Batista de Souza (PTB), o Inha, criticou o fato de Zé Biruta não ter atendido ao chamado da Câmara.

Em defesa

Presente na sessão coube ao vice-prefeito Karim Yousif Kamal Moustafa El Nashar (PP), o Dr. Karim, fazer a defesa de Zé Biruta. Ele afirmou que o prefeito está sim preocupado com o dia a dia da cidade e, por isso, merece o respeito dos vereadores.

Contenção

de gastos

A contenção de gastos nas prefeituras das cidades da região segue como medida principal na tentativa de ajustar as contas.

Investimento para obras

A situação de crise ainda preocupa os prefeitos, que assumiram seus cargos em janeiro, que ainda sonham em conseguir investimentos para obras.