Não permita que reclamação e insatisfação se tornem hábito na sua vida

Certo dia, o Imperador abordou o sábio turco Nasrudin e fez pergunta difícil: “Nasrudin, se eu colocasse em um prato moedas de ouro e em outro justiça, qual você escolheria?” A resposta chocou: “Certamente escolheria o prato com moedas de ouro”. O Imperador se surpreendeu com a pouca nobreza e retrucou: “Como? Dinheiro? O que o dinheiro tem de especial?” O sábio replicou: “Quer dizer que o senhor escolheria a justiça?”

O imperador não deixou por menos: “Claro! A justiça é coisa que nem sempre se encontra, portanto, rara”.

E Nasrudin finalizou a conversa com a seguinte mensagem: “O senhor escolhe assim como eu, o que lhe faz falta! O senhor escolhe a justiça porque não a tem”.

O amigo leitor já pensou sobre o motivo que leva as pessoas a hipervalorizar o que não têm e não dar o devido valor ao que têm? É como se a grama do vizinho sempre fosse mais verde e bonita.

E aqueles que reclamam muito na hora da doença, mas quando tinham saúde perfeita sequer agradeciam ou valorizavam. Não podemos esquecer dos que se queixam pelo que está faltando e esquecem de agradecer pelo tanto que têm. Portanto, antes de querer alguma coisa, de pleitear novas metas e objetivos, seja grato pelo estágio que conquistou.

Uma coisa é certa, se o vocabulário da pessoa são palavras negativas, a tendência é que as coisas piorem. Muitos reclamam de seus empregos, geralmente quando acham que ganham menos que merecem.

Quem acredita que pode ser mais valorizado, deve buscar oportunidade de trabalho que possa realizá-lo profissional e financeiramente.

Mas enquanto permanecer no atual, deve agradecer pela oportunidade e fazer o seu melhor.