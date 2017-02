Reintegração de posse retira 260 famílias do Nova América I e II

Cerca de 260 famílias foram retiradas, na manhã de ontem, dos apartamentos Nova América I e II, em Palmeiras, que estavam ocupados desde novembro de 2015. A reintegração de posse foi determinada pela Justiça e contou com o apoio da Polícia Militar (PM) de toda a região. Cerca de 100 policiais e 30 viaturas participaram da ação, incluindo a Tropa de Choque, oficiais de Justiça, representantes da Caixa Econômica Federal (CEF), responsável pelo empreendimento, além de outros órgãos, como a Prefeitura de Suzano.

A construção faz parte dos empreendimentos do programa federal Minha Casa, Minha Vida. A reintegração aconteceu pacificamente. A operação teve início às 6 horas de ontem. De acordo com a PM, houve resistência durante os primeiros 50 minutos.

“Inicialmente tivemos resistência dos ocupantes, que não quiseram abrir o portão de acesso. Discutimos verbalmente, sem resultado. Com uso de força, fizemos um corte no cadeado. Uma fila de moradores ficou na frente, mas o batalhão avançou e eles dispersaram”, comentou o major do 32º Batalhão, Luis Cláudio Figueiredo, coordenador operacional da reintegração. Ainda de acordo com ele, muitos moradores, no início da manhã, já estavam com as mudanças prontas e saíram antes do início da operação.

“São 14 blocos e 280 apartamentos. De acordo com as informações que recebemos da Prefeitura, 20 apartamentos estavam desocupados. Vamos até o final da noite de hoje (ontem)”, comentou o major. Após a retirada dos moradores, que receberam o apoio da Caixa, com caminhões que levaram seus pertences, os agentes da Justiça faziam a lacração dos blocos.

“É um trabalho em conjunto entre os órgãos. Só acompanhamos para garantir que os imóveis estão sendo entregues, que não há mais invasores. Estamos lacrando os blocos. Ao final, se faz uma certidão de que estamos fazendo a reintegração à Caixa”, explicou o agente da Justiça Federal, Fábio Neves.

No local, acompanhando a ação, também estavam conselheiros tutelares de Suzano, para garantir que não havia crianças em estado de abandono ou de maus tratos. Nenhum caso foi averiguado. Também estava o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Claudinei Valdemar Galo, para oferecer apoio àqueles que ficassem sem lugar para ficar.

“A Prefeitura está dando assistência para as pessoas que estiveram em estado precário. Vamos encaminhar quem não tem para onde ir ao Centro Bom Samaritano. Mas não tivemos nenhum caso até o momento”, contou o secretário, por volta das 11 horas. “Estamos com uma equipe técnica com educador, psicólogo e um assistente social para orientar as pessoas”. Sobre as pessoas que não são moradoras de Suzano, Galo afirmou: “Dentro das condições da Prefeitura está sendo auxiliado, independente de onde a pessoa é”.

A segurança do conjunto será realizada pela Caixa Econômica a partir de hoje. Questionado sobre os próximos passos e a previsão para que os empreendimentos sejam entregues as famílias beneficiadas pelo programa federal, a Caixa apenas respondeu que “a reintegração de posse cumpre decisão judicial e que a medida visa a garantir que as famílias, realmente beneficiárias, tenham direito à sua moradia”.