Social 09/02/2017

Que Carnaval?

Em tempos de crise fica difícil encontrar diversão e lazer. A Folia do Momo não acontecerá no Alto Tietê. As cidades enfrentam grande crise e os cofres públicos estão vazios. O povo está cansado de pagar para viver.

Prisão para todos

As cadeias estão cheias e agora bandidos famosos estão sendo presos. É sinal de novos tempos e a população clama por mais dignidade. Maus políticos destruíram o Brasil e agora é preciso recuperar a credibilidade.

Revitaliza em alta

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e Douglas Felipe da Silva apresentam hoje o primeiro projeto realizado em Parceria Público/Privada firmado entre a Prefeitura Municipal de Suzano e a G2 Construtora. Trata-se do projeto “Revitaliza Suzano”. A happy hour está marcada para, às 17h30, na cobertura da G2, no Office Suzano e vai contar com a presença de conhecidos nomes do circuito social suzanense. #RevitalizaSuzano

Muitas Histórias

A Galeria Mario Cohen, uma das primeiras especializada em fotografia da América Latina, recebe pela segunda vez uma exposição do renomado fotógrafo Sebastião Salgado. Intitulada Sebastião Salgado Muitas Histórias, a mostra, que pode ser conferida pelo público a partir de hoje, traz 16 imagens de diferentes fases de seu trabalho.

Pic-pic

Aurea Lombardi ganha hoje festa dos amigos para comemorar sua idade nova. #Felicidades

Soltando a voz. Bianca Cirillo entra em cena com os pais, Elza e Vilson Cirillo. Normalmente é ele quem acompanha a filha no palco, mas desta vez preferiu ficar na plateia e assistir ao belo show que Bianca fez no palco do SuzanFest, no Jantar da Solidariedade.

Cumeeira. Renata Mendes e Natália Garcia, que assumiu a coordenadoria de marketing do Itaquá Garden Shopping, na Festa da Cumeeira, no último sábado.

Feijoada. Divido a cena com a amiga Christiane Siqueira – do Buffet Síntese do Sabor – que comandou a feijoada da Festa da Cumeeira do Itaquá Garden Shopping e comanda hoje a happy hour do Revitaliza Suzano.

Contagem regressiva. Sueli Mattioli e Roberto Pestana, que conta os dias para concluir a loja do McDonald’s do Itaquá Garden Shopping.

Afrânio Evaristo Joe, Aurea Lombardi, Sandra Malatesta, Victor Jenckel, Vito P. Zuppo, Adriano Ferreira, Vanessa de Souza Pereira, Eliana Rocca, Wladimir Gama, Dilma Teixeira, Josué Ferreira, Valéria Tigre, Osmar Schneider, Mara Tedesco e Bruna Sandoval.