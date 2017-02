Suzano estuda modernização do sistema de cobrança da Zona Azul

Suzano vai realizar estudo, em fase preliminar, para modernizar o sistema de cobrança da Zona Azul. A afirmação foi feita ontem, por meio de nota, pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.

A pasta explicou que tem interesse em, futuramente, iniciar estudo para avaliar o modelo de cobrança que poderá ser aplicado na cidade. Para isso, será levado em conta “o volume de utilização das vagas, o tempo médio de utilização, a área de abrangência e a tarifa a ser adotada, onde está incluída a possibilidade de interação com aplicativos para smartphones”, explicou em nota.

AUMENTO DE VAGAS

Com relação a possibilidade de expansão do número de vagas no estacionamento rotativo do município, o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, José Alves Pinheiro Neto, informou que ainda não há definição do assunto. Frisou ainda que o valor cobrado atualmente pelo tíquete – R$ 1,50 – não sofrerá alterações.

Em maio do ano passado, a Zona Azul já teve a quantidade de vagas ampliadas. Na ocasião, o serviço ganhou 360 vagas em dez ruas da cidade.