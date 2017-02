Lance livre 10/02/2017

Notícias falsas

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, em Brasília, aprovou a realização de seminário para debater a proliferação de notícias falsas no ambiente digital.

Debate

O debate, proposto pelo conselheiro e representante das empresas de rádio, Walter Ceneviva, será realizado em abril, com a participação de representantes da sociedade civil e de especialistas do setor.

Debate oportuno

O debate é oportuno. Segundo o conselho, no passado, a mídia fazia uma intermediação, filtrando as notícias falsas, o que não ocorre com rigor no ambiente virtual dos dias de hoje.

Cães e gatos

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a eliminação de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres. O projeto é de autoria do deputado federal deputado Ricardo Izar (PP).

Ao Senado

A matéria, na forma do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, será enviada ao Senado.

Doenças graves

Segundo o projeto, a única exceção será para os animais com doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais, quando, por meio de um laudo técnico desses órgãos, será autorizada a eutanásia.

Entidades de

proteção animal

As entidades de proteção animal deverão ter acesso irrestrito à documentação que comprove a legalidade da eutanásia.

CNM

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) apresentou a pauta municipalista para a área de Turismo ao ministro da pasta, Marx Beltrão.

Mapa do Turismo

Na audiência foram cobradas da pasta a participação da entidade nos debates dos critérios do novo Mapa do Turismo, mais representação dos Municípios na Lei Geral do Turismo e na revisão do Plano Nacional do Turismo.