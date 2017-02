Pavilhão Zumbi dos Palmares receberá pequenas intervenções

O Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, localizado dentro do Parque Municipal Max Feffer, receberá pequenas intervenções de revitalização, por meio da Secretaria de Cultura. Além disso, o local deve ganhar benefícios por meio dos trabalhos de recuperação de todo o parque.

Segundo o secretário da pasta, Geraldo Garippo, a coordenação do pavilhão é de responsabilidade da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer. Porém, o chefe de Cultura, por meio de parceria, tentará fortalecer a cultura do local com ações e reparos. “Óbvio que vamos realizar intervenções para que tanto o Esporte e a Cultura fiquem em evidência. Estamos estudando ainda o que fazer, mas o espaço será muito bem aproveitado”, explicou.

Ele ainda comentou a importância do parque para a cidade. ” É um lugar importante para a cidade, onde o prefeito (Rodrigo Ashiuchi – PR) quer deixar associável para a população, de novo. Pegamos em situação delicada, mas com o investimento das secretarias o espaço ficara bem, principalmente, se depender da Cultura”, enfatizou.

PARQUE

O Max Feffer passa por revitalização desde os primeiros dias do ano e está recebendo ações na área de segurança. Conforme o prefeito já anunciou, o local terá uma base móvel e fixa da Guarda Civil Municipal (GCM). Além disso, foi realizado um trabalho de capinação e uma série de ações relacionadas à manutenção.