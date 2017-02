Poá implanta sistema para pesquisa de satisfação nas unidades de saúde

A Prefeitura de Poá implantou um sistema de avaliação dos serviços de saúde. A pesquisa de satisfação foi instaurada em seis Unidades de Saúde Família (USF) da cidade e tem como objetivo apontar o diagnóstico da saúde de Poá. O prefeito Gian Lopes (PR) visitou ontem alguns locais para acompanhar o início da realização do estudo. Segundo ele, os dados colhidos irão ajudar a traçar metas para a melhoria dos serviços de Poá.

O paciente que procurar por atendimento poderá avaliar diversos quesitos, criticar e apresentar sugestões. Os dados serão registrados em totens eletrônicos e informações com a avaliação serão enviadas diretamente para o gabinete do prefeito e para Secretaria de Saúde.

Os totens eletrônicos foram instalados nas USFs Sebastião Arrecignelli (Jardim Julieta), Doutor Murilo Mendes Soares (Vila Júlia), Filomena Rosiela Guido (Madre Ângela e Jardim São José), Água Vermelha – Jardim Emília (Jardim Emília), Nelson Pozzani Filho (Vilas Varela e Lúcia) e Edvaldo Lupettis (Cidade Kemel).

“Essa é uma ação muito importante na nossa administração, para que possamos avançar na área da Saúde. Fazer que o munícipe poaense tenha satisfação quanto ao atendimento é o grande objetivo. Queremos um trabalho de excelência, humanizado e transparente nas unidades. Por isso, com os resultados das avaliações poderemos melhorar o serviço oferecido”, explicou Gian.

O usuário poderá avaliar o atendimento da unidade de saúde, o acolhimento, a equipe médica, entre outros quesitos. “O munícipe ainda poderá indicar sugestões, elogios, críticas ou fazer denúncias, registrando nome e telefone para obter um retorno. Ouvindo os usuários poderemos avaliar onde estão os nossos erros e acertos, conhecer melhor as demandas de cada unidade de saúde e trabalhar por melhorias e evolução nas ações”, explicou o secretário de Saúde Greg Iassia Dias.