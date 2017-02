Prejuízo calculado

O DS trouxe informação ontem mostrando que as escadas rolantes da estação Suzano têm sofrido atos de vandalismo. A prática justifica as frequentes manutenções que o equipamento passa. O período de inatividade atrapalha os usuários da Linha 11-Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A estação deverá ser finalizada após o término da segunda fase das obras. O processo deve incluir a demolição da antiga passarela, próxima a Rua Benjamin Constant.

Os atos de vandalismo causam prejuízos incalculáveis e prejudicam os serviços públicos. Muitos passageiros ouvidos ontem pelo DS reclamaram das escadas rolantes.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que, durante o último ano, os equipamentos sofreram atos de vandalismo e também passaram por ajustes técnicos, que são realizados durante o período de garantia da fabricante. O bom funcionamento das escadas e elevadores ainda depende de cuidados dos próprios usuários, ressaltou a CPTM.

Portanto é necessário que os usuários evitem transportar peso excessivo, materiais que possam causar danos diversos as partes móveis desses equipamentos, não forçar as portas e não utilizar os sistemas de segurança de forma irresponsável.

Além das escadas, existe a expectativa de que ocorra também a demolição da antiga passarela, que deve acontecer durante a segunda fase de obras na estação. O atual estado da estrutura não oferece risco de desabamento. O processo de contratação para esta segunda fase já está em andamento, e a previsão é de que as obras sejam concluídas após 12 meses do início da ordem de serviço.

Embora pareça desnecessário, vale lembrar que os atos de vandalismo são considerados crimes, respondendo os autores pelas penas impostas na lei para os danos causados ao patrimônio público e privado, além das penas previstas para os crimes relativos à violência. Além disso, o vândalo poderá também ser responsabilizado civilmente, ou seja, pagando a conta dos prejuízos causados.

Assim sendo, o vandalismo é uma atitude ou um modo de expressão que tem como objetivo tentar destruir uma determinada cultura e sua arte, bem como o patrimônio alheio.

Com a intensificação da violência, os vândalos vêm aprimorando seus métodos, unindo-se em gangues cada vez mais poderosas e letais, não só pichando, danificando o patrimônio público, mas também recorrendo cada vez mais a atos de extrema selvageria. Por outro lado, é importante que a exista um trabalho de fiscalização e conscientização para que esses casos sejam cada vez mais evitados.