Projeto Revitaliza Suzano é lançado e define cronograma

O projeto “Revitaliza Suzano” foi lançado no início da noite de ontem. A parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada tem por princípio resgatar pontos importantes da cidade. O cronograma mensal das atividades também foi apresentado. As 30 reformas estão previstas para acontecer até dezembro de 2018. A ação, encabeçado pela G2 Construtora, é apoiado por mais 18 empresas.

O evento foi prestigiado por representantes de entidades, vereadores e autoridades municipais, entre eles, o prefeito de Itaquaquecetuba, Mamoru Nakashima (PSDB). O “Revitaliza Suzano” já levou melhorias ao Largo da Feira, à Delegacia Central e à Praça Pio XII. Nos próximos dois anos, a cidade ainda deverá perceber reparos no cemitério municipal São João Batista, o cemitério do Raffo, em outubro deste ano. Em novembro, será a vez do Viaduto Ryu Mizuno. As restaurações no parque Max Feffer e no Calçadão da Glicério estão previstas para 2018. No momento, os serviços estão em andamento no cemitério São Sebastião. O próximo espaço a ser revitalizado será a Parada Tiradentes, em março.

O diretor da G2 Construtora, Douglas Felipe da Silva, ressaltou que o projeto é uma consequência das ações já desenvolvidas na empresa. “Com o apoio da Prefeitura, surgiu este projeto audaciosos. Temos a programação até 2018. Estamos abertos a sugestões para 2019 e 2020. Pretendemos abrir os trabalhos aos bairros. As reformas acontecerão em pontos e datas estratégicas. Este não é um projeto engessado, buscamos a parceria de empresários. Nosso grande desafio será a manutenção, pensamos em uma Ação Não Governamental (ONG) para que possamos cuidar dos espaços”. O assessor comercial da construtora, Gil Fuentes, também participou do evento.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), ressaltou no discurso as benfeitorias realizadas neste primeiro mês de mandato. “Estamos trabalhando com um único objetivo que é resgatar Suzano. Vejo neste projeto encabeçado, mais que obras, mas uma reconstrução da nossa autoestima suzanense”, disse o prefeito, ao lado da esposa, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

O republicano ainda revelou que está em contato com as indústrias da cidade. “Estamos conversando para ampliar as atividades no município. Que tragam investimento para nossa geração de emprego. Acredito na melhora da economia e no crescimento da cidade”.