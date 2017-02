Símbolo de descaso do Estado, Alckmin volta a prometer obra na Marginal do Una

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) voltou ontem a prometer, pela 15ª vez, nos últimos anos, obras na Avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una. Paralisada há quase 30 anos, a via é símbolo de descaso do Estado por estar ha´ tempos sem execução dos serviços. Atualmente, a licitação das obras está revogada. Em 2015, o governador prometeu retomar as obras e refazer a pista. Não cumpriu.

Ontem, em reunião com o deputado estadual Estevam Galvão (DEM), o governador disse que a licitação para contratação de empresa que realizarão as obras de reconstrução da Marginal do Una será aberta neste ano, mas não especificou prazos.

O deputado cobrou, mais uma vez, do governador uma definição sobre o assunto e teve a garantia de que o processo licitatório será retomado.

“Já publicamos a licitação da Mogi-Dutra (Rodovia Pedro Eroles – SP-88) e estamos superando algumas questões junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) para dar seguimento ao processo. A próxima será a Marginal do Una, neste ano”, prometeu, de novo, o governador.

Na oportunidade, Estevam protocolou com o governador ofício relembrando a luta e a importância da Marginal do Una para Suzano. “Esta obra foi licitada e concluída em 2014, mas devido ao contingenciamento, gerado pela crise econômica, foi revogada em 2015, com o compromisso de ser retomada posteriormente. Em diversas oportunidades, o governador reafirmou para mim, publicamente, e para a imprensa que retomaria a licitação para a reconstrução das duas pistas laterais e canalização do rio. Estamos cobrando incansavelmente”, afirmou.

Outra obra que terá início neste ano é a segunda alça do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), também discutida ontem pelo deputado com o governador. “Esta segunda alça é importantíssima para a melhoria das vias de acesso e retomada do crescimento econômico na nossa cidade e região. Cobrei prazos para o início da obra e na mesma hora o governador ligou para o diretor da Artesp, Giovanni Pengue”, disse.

Segundo o governador, o Estado está em fase final de emissão da Licença de Instalação para dar início às obras de construção da segunda alça do Rodoanel. A obra contempla ainda a duplicação e melhorias na Estrada dos Fernandes. Orçada em R$ 160 milhões, inclui uma ligação rodoviária de 2,4 quilômetros de pista duplas e com duas faixas por sentido; seis viadutos e 1 quilômetro de vias nas marginais do Rodoanel Leste. Dois desses viadutos serão feitos no entroncamento com o Rodoanel (na altura do km 104, em Suzano), assim como a marginal, dois viadutos erguidos para transpor a Estrada do Moreira e dois na Estrada dos Fernandes.

FATEC

O deputado questionou ainda o início das obras da Fatec em Suzano. O governador cobrará da superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, agilidade na construção da Faculdade de Tecnologia.