Suzano abre 4 mil vagas para oficinas culturais na segunda-feira

A Prefeitura de Suzano vai abrir, na próxima segunda-feira, inscrições para quatro mil vagas para 11 diferentes oficinas culturais. Oferecidos pela Secretaria Municipal de Cultura, os cursos são destinados aos suzanenses que tenham idade superior a 7 anos. Interessados podem realizar o cadastro, gratuitamente, na sede da pasta ou em um dos cinco centros culturais do município, de segunda a sexta-feira, entre 9 e 17 horas, e aos sábados, das 9 horas ao meio-dia. As aulas terão início em 6 de março.

A administração municipal vai disponibilizar oficinas de violão, violino, violoncelo, canto coral, artes plásticas, artesanato, teatro, balé, dança contemporânea, capoeira e grafite. Além dos equipamentos ligados a secretaria de Cultura, os cursos também serão oferecidos no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe); na Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae); e nos Institutos “Thadeu José de Moraes” (ITJM) e “Virtutes”.

Para a matrícula, é necessário levar uma foto 3×4, cópia de comprovante recente de endereço, além de cópia e o original de um documento com foto. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis e munidos com a lista de documentos acima. São quatro mil vagas disponíveis, que serão preenchidas por ordem de chegada.

rematrícula

O secretário municipal de Cultura Geraldo Garippo falou ainda que a rematrícula (alunos que já realizavam oficinas culturais na cidade) ocorrerá em data diferente das novas inscrições. Para os veteranos, os cadastros serão realizados de 13 a 18 de fevereiro. Já para os novos alunos, entre 20 e 25 de fevereiro.

“Inicialmente, conseguimos abrir 4 mil vagas, para 11 oficinas. Além do centro da cidade, serão contemplados os bairros Jardim Colorado, Palmeiras, Boa Vista e Vila Figueira. Daremos início às inscrições na segunda-feira. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. Vale lembrar que os cursos serão oferecidos de graça. É muito importante que os interessados se atentem aos documentos exigidos”, ressaltou o secretário.

Para Garippo, as oficinas são ótimas ferramentas para as pessoas conseguirem ingressar em áreas culturais que desejam ou, até mesmo, aperfeiçoarem seus talentos. O secretário reforça que as vagas são destinadas para maiores de 7 anos, porém não há limite de idade. “Além das crianças e dos jovens, que são nossos principais alunos, queremos que os adultos e os cidadãos da terceira idade façam parte deste projeto. Nosso objetivo é ter uma Suzano mais cultural”, concluiu o gestor.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: 4747-4180.

Locais de inscrições

As inscrições podem ser feita na sede da secretária de Cultura no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. Localizado na Rua Benjamin Constant, 682 – centro. Ainda no Centro Cultural Casarão das Artes (Rua Vinte e Sete de Outubro, 271 – centro); no Centro Cultural Monteiro Lobato (Rua Domingos Victorino, 68 – Jardim Colorado); também em Palmeira no Centro Cultural Luiz Antônio da Silva (Rua Crispim Adelino Cardoso, 45); na região do Boa Vista no Centro Cultural Nelson da Cruz (Rua Katsutoshi Naito, 957); e no Centro Cultural Vila Figueira (Rua Rodrigo Antônio, 161 – Vila Figueira).