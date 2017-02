Suzano acolhe Dom Edgar Madi, Bispo católico da Igreja Maronita

Estará em Suzano neste Domingo, 12 de fevereiro, o Exmo. e Revmo. Bispo Católico Dom Edgar Madi, responsável pela Catedral de Nossa Sra. do Líbano em São Paulo e das 10 paróquias maronitas criadas no Brasil.

É libanês de origem, viveu, estudou e se formou na terra que antigamente era habitada pelos fenícios, navegantes treinados e hábeis comerciantes. Atravessando o Mar Mediterrâneo, levavam aos países vizinhos o que de mais precioso o solo produzia na terra fenícia, o cedro. Dom Edgar estará em Suzano às 16.30h, para presidir na Paróquia de São Charbel, localizada no Centro da Praça João Pessoa, a Santa Missa em louvor a São Maron, fundador da comunidade monástica dos maronitas.

São Maron enviou seus monges ao Líbano, um país que no início do Cristianismo já contava com algumas comunidades cristãs, criadas pelos Apóstolos.

O povo libanês sofreu a invasão dos Árabes, porém, não perdeu as reservas benditas da fé cristã, que guarda até hoje, firme e fiel ao Evangelho e ao espírito maronita, que se fortaleceu sempre mais na tradição religiosa libanesa.

É verdade que no Líbano se difundiu também, o Islamismo, no entanto, a fé cristã transborda cheia de luz, de vida e amor à Cristo e à Igreja Católica.

Desta maneira, o povo libanês carrega no peito o espírito maronita, que acompanha seus filhos por todos os lugares para onde eles emigram. Suzano, desde a chegada dos imigrantes libaneses, sempre recebeu e acolheu a visita dos bispos maronitas.

Não foi em vão esta proximidade da Igreja maronita de São Paulo com os libaneses e suas famílias estabelecidas em Suzano. O Bispo atual, Dom Edgar Madi achou por bem que houvesse em toda a Região do Alto Tietê uma paróquia maronita.

À distância de um ano da criação da Paróquia São Charbel em Suzano, ligada à Paróquia de São Sebastião, os corações dos que participam das Missas celebradas no rito maronita, se unem em torno do Altar para fazer a memória da Morte e Ressurreição de Cristo, da Bem Aventurada Nossa Senhora do Líbano, dos Santos mais venerados no Líbano e dos irmãos falecidos.

A todo momento surge a vontade de dar à Paróquia São Charbel um local próprio e uma Igreja nova. O coração guarda este sonho, como também o sonho de levar para o Líbano alguns peregrinos, entre eles o Bispo de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, já convidado pelo Eparca maronita, para conhecer a terra do cedro, elogiada e lembrada mais de 60 vezes na Bíblia. Assim os peregrinos poderão visitar um outro pedaço da Terra Santa e conhecer um país considerado a pérola do Mar Mediterrâneo e do Oriente Médio. Jesus, o galileu, cuja Região onde morava fazia parte da grande Galileia que incluía também o sul do Líbano, passou pelas ruas e praças de Cana do Líbano, de Tiro e Sidonia, tornando-se amigo dos habitantes destas cidades, mencionadas nos Evangelhos.

A história do Líbano, esse país tão amado e sofrido, brilha sempre de nova luz, teimando em se levantar das ruínas causadas pelos conflitos que ferem o país e tornam bendita, a terra orvalhada no sangue de quem tombou para defender a soberania do país e a liberdade de seus filhos.