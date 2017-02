Suzano tem déficit de 2.182 vagas em creches e escolas

Suzano tem um déficit de 2.182 vagas em creches e escolas. O número foi levantado pelo Setor de Demanda Escolar e Informática Educacional da Secretaria de Educação e divulgado, na quarta-feira, durante reunião entre o secretário da pasta, Nazih Youssef Franciss, e os vereadores. A secretária de Comunicação Pública, Carla Fiamini, e técnicos da secretaria também participaram do evento.

Em audiência informal de prestação de contas, o secretário também foi questionado sobre a previsão de entrega do kit escolar e uniforme. Essa foi a primeira vez na história da cidade que um secretário de Educação procurou de forma espontânea à Casa de Leis para falar sobre as ações realizadas pela pasta, além de expor as dificuldades enfrentadas neste primeiro mês de gestão. Ele também compartilhou projetos de curto, médio e longo prazos que pretende colocar em prática.

Nazih falou sobre a estrutura física de sua pasta, que é responsável por 85 unidades escolares. O gestor destacou, inclusive, que, desde o início do ano, as equipes de manutenção trabalharam intensamente na recuperação das mesmas, com direito a reparos nas partes elétricas, hidráulicas, e limpeza e pintura – tudo para receber 24.823 alunos da educação infantil e ensino fundamental I (1º ao 5º ano).

“Sou técnico e preciso trabalhar em sintonia com a Câmara Municipal, até porque os vereadores são os mais cobrados pela comunidade quanto às demandas da cidade, incluindo a Educação. Por isso tive a iniciativa de marcar este encontro, que é uma oportunidade para mostrar como assumimos a Secretaria de Educação e como está sendo nosso ritmo de trabalho. Neste mês de janeiro, por exemplo, reforçamos os trabalhos de ronda escolar e reestruturamos nossa frota de ônibus, sendo que oito deles estavam sem condições de uso”, reforçou.

Franciss falou, ainda, sobre a oferta de 623 novas vagas na rede municipal. Somente na região do Colorado, foram abertas 308 novas vagas. A ampliação foi fruto de um remanejamento da estrutura educacional do bairro. Ele também valorizou o fato de, em pouco mais de um mês de gestão, o governo ter inaugurado, no último sábado, uma creche. “No decorrer do ano, com a entrega de novas unidades, ainda mais vagas serão disponibilizadas. Queremos inaugurar nos próximos três meses, por exemplo, a creche do Jardim Europa, que terá capacidade para atender 160 crianças, e a do Miguel Badra. As duas obras estão abandonadas, o que é lamentável”.

O secretário de Educação de Suzano finalizou a reunião reiterando o compromisso com o Legislativo, ao passo em que compartilhou o déficit de vagas no município. “Precisaríamos de 30 creches para atender toda a demanda da cidade”

Franciss também explicou aos vereadores que a gestão passada não deixou previsão orçamentária para a compra de uniformes para este ano e que o processo de aquisição dos kits que estava em andamento agora passa por “criteriosa análise” quanto ao valor e à qualidade dos itens.

Esta questão foi levantada pelos vereadores, que explicaram que são muito questionados sobre a previsão de entrega tanto do kit escolar quanto do material.

Ainda de acordo com Nazih, a demora para a entrega do kit escolar também é reflexo da gestão passada. “A Secretaria de Controladoria Geral identificou que a licitação para a compra dos kits é ‘questionável’ porque das três empresas que oficializaram propostas, duas ganharam. Justamente as que tinham o preço mais alto”, revelou.

O presidente da Câmara, Zaqueu Rangel, agradeceu a iniciativa do secretário em fazer esta reunião com o Legislativo. “É a primeira vez que isso acontece. A Câmara está à disposição para apoiar a prefeitura em ações que possam melhorar a qualidade de ensino na cidade”, falou.