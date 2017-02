2º Conselho Tutelar completa um mês com 304 atendimentos

O 2º Conselho Tutelar, que atende a população da Região Norte, realizou 304 atendimentos à população em um mês de funcionamento. O grupo, que conta com cinco conselheiros, começou as atividades no dia 10 de janeiro. Entre os casos atendidos, 152 prontuários foram abertos. Os casos mais comuns neste início do ano envolvem as atividades escolares, como ajuda para conseguir vagas e transferência de alunos, além orientações sobre guarda judicial.

As informações foram divulgadas pelo presidente do 2º Conselho Tutelar, Pedro Belan da Silva. O atendimento do colegiado está sendo realizado na sede do 1º Conselho, na Rua Barão do Rio Branco, no Centro de Suzano, de forma temporária.

“Hoje (ontem) faz um mês que nosso colegiado está trabalhando. Todos os casos que precisam de atenção estão sendo acompanhados. Segundo a resolução do Comdicas (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), ficamos responsáveis pela região do Rio Abaixo. Com todos os populares de lá, todos da Região Norte”, comentou Belan.

A criação de um segundo conselho foi feita para atender a legislação que orienta que a cada 100 mil habitantes é necessário um órgão do conselho. Com mais de 300 mil habitantes, um único conselho em Suzano estava sobrecarregado. Desde o início das atividades, Belan explica que os casos mais recorrentes são comuns para o começo do ano.

“Como é começo do ano, os casos mais recorrentes são: vaga escolar, transferência escolar e orientação sobre guarda judicial. Nos casos educacionais, o conselho requisita para a Secretaria de Educação a vaga e eles mandam o parecer positivo ou negativo para a gente”. Junto com o 1º Conselho, que já possui 247 prontuários abertos em 2017, os conselhos somam 399 registros.

O conselho trabalha em conjunto com toda a rede municipal, além da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Também com o Ministério Publico (MP). Para este ano, em parceria com a Prefeitura, o 2º Conselho estuda a implantação de palestras de conscientização contra trabalho e abuso infantil, nas escolas municipais.

A Prefeitura está recebendo propostas para locação de imóveis para implantar a sede do 2º Conselho Tutelar (veja mais abaixo). Na sede do 1º Conselho, no Centro, o prédio foi elaborado para comportar apenas cinco conselheiros, porém dez representantes do órgão utilizam o local atualmente.

“O primeiro Conselho já atendia toda a região. O que acontece agora é que a população é dividida entre os dois conselhos. Essa sede é para cinco conselheiros, não para dez. A nossa nova sede está sendo providenciada pela Prefeitura, que deu um prazo de 60 a 90 dias para a inauguração, desde o início dos trabalhos, em 10 de janeiro. Estamos cobrando muito a Prefeitura. A gente não pode se acomodar aqui. Como prédio não comporta, ficamos todos em uma sala e atendemos aqui na sala dos conselheiros”, contou.