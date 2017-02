Autônomo morre baleado após tirar carro da garagem

O autônomo Juscelino Pereira da Silva, de 62 anos, morreu baleado durante uma tentativa de assalto, enquanto retirava o veículo da garagem, na manhã de ontem. A residência da vítima fica localizada no Jardim Antonio Picosse, em Poá.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), registrado pela esposa do autônomo, a vítima estava retirando uma caminhonete da garagem da residência para leva-lá ao trabalho.

O filho do casal ouviu o barulho de um disparo e encontrou o veículo do pai próximo a uma igreja na mesma rua e viu uma movimentação estranha.

Em seguida, o rapaz voltou para avisar a mãe, que ao ir de encontro do marido, viu o autônomo cair no chão, já atingido pelos disparos.

A esposa e o filho da vítima não viram e não suspeitam quem foi o autor dos disparos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas devido a demoro e ao estado grave dos ferimentos da vítima, um vizinho o levou para o Hospital Municipal de Poá, onde a vítima faleceu.

Foi requisitada corpo de delito para a vítima.

A Polícia investigará o caso.