Estado promete para segunda retorno do transporte escolar

A Diretoria Regional de Suzano afirmou, por meio da Secretaria de Estado da Educação, que a previsão é de que os alunos das escolas estaduais sejam atendidos com transporte escolar normalmente na próxima segunda-feira. Desde o início do ano letivo, os estudantes estavam sem o transporte, sendo obrigados a percorrer até dois quilômetros a pé para chegar às instituições de ensino. O município possui 62 escolas estaduais. Pelo menos 36 unidades estão sem os serviços.

Como já noticiado pelo DS, o motivo da suspensão seria o surgimento de reclamação de empresas concorrentes, que participaram do processo de licitação do serviço. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) então teria suspendido o pregão, porém, as documentações necessárias foram enviadas ao setor responsável na Secretaria de Estado da Educação.

Além disso, nos próximos dias, há a expectativa de que seja publicado no Diário Oficial do Estado a autorização para que uma empresa seja contratada emergencialmente.

Os alunos dos bairros Jardim Ikeda, Parque Residencial Samambaia, Jardim Nova América, Leblon e Dona Benta foram afetados com a falta do transporte.

O Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) moveu ações cobrando esclarecimentos da Diretoria de Ensino. De acordo com a coordenadora da Apeoesp Suzano, Ana Lucia Ferreira, a situação deveria mesmo ser resolvida na próxima semana. Para ela, a falta de atendimento desmotivava os alunos. “O que estamos sabendo é que deu problema no pregão e, na semana que vem, a Diretoria de Ensino estará resolvendo. Não temos mais informações. É uma coisa interna. Não temos acesso”, diz.