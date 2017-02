Festa do Divino de Mogi é tema de evento do Museu de Arte Sacra

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes será tema pelo terceiro ano consecutivo de evento no Museu de Arte Sacra de São Paulo, unidade da Secretaria Estadual da Cultura. A exposição ocorrerá no próximo dia 18. A visitação poderá ser feita a partir das 8h30, quando será servido um café caipira ao público, mas a abertura oficial está marcada para às 10 horas. A entrada é gratuita.

Os visitantes terão uma pequena mostra de uma das festividades mais tradicionais de Mogi e uma das mais antigas do País, com mais de 400 anos de realização.

Na programação, após o café – que será servido ao público na abertura do evento será acompanhado do tortinho, que é um bolinho caipira de carne em formato de meia lua feito à base de farinha de milho branca e farinha de mandioca -, haverá a encenação da chegada dos festeiros e capitães de mastro a um subimpério. O evento contará, ainda, com a participação das rezadeiras, que irão fazer a reza de um trecho da Coroa do Divino, na presença do padre Diogo Shishito. O público ainda irá presenciar, o levantamento do mastro.

O grupo de Congada de São Benedito Coração de César, do distrito de César de Souza, e a Folia do Divino Orquestra de Viola de Mogi também serão as atrações do dia.

Na oportunidade, serão expostas peças do Museu do Divino Espírito Santo de Mogi “Professora Amália Thereza Manna de Deus” e das Bandeiras dos Festeiros.

“Será uma grande oportunidade de o público da Capital e de regiões próximas conhecerem a Festa do Divino de Mogi das Cruzes e todas as suas peculiaridades. Serão apresentados dados estatísticos que comprovam a grandiosidade da nossa festa e tudo o que ela representa no seu contexto religioso e folclórico, ou seja, mostrar a importância dela”, antecipam os festeiros João Pedro dos Santos Oliveira e Márcia Regina Pauletti Oliveira.

2017

Neste ano, a Festa do Divino ocorrerá de 25 de maio a 4 de junho, sob a temática “Divino Espírito Santo, Guiai Nosso Caminho na Fé e na Unidade”. Os festeiros são João Pedro dos Santos Oliveira e Márcia Regina Pauletti Oliveira e os capitães de mastro são Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes.

Museu de Arte Sacra

O Museu de Arte Sacra de São Paulo é fruto de um convênio celebrado entre o Governo do Estado e a Mitra Arquidiocesana de São Paulo, em 28 de outubro de 1969, e sua instalação data de 28 de junho de 1970. A partir desta data, o Museu de Arte Sacra de São Paulo passou a ocupar a ala esquerda térrea do Mosteiro de Nossa Senhora da Imaculada Conceição da Luz e a antiga Casa do Capelão, onde, desde 1999, está exposto o acervo de presépios do museu.

O museu está localizado na Avenida Tiradentes, 676, na Luz (próximo ao metrô Tiradentes). Estacionamento gratuito na Rua Jorge Miranda, 43. Outras informações pelo telefone: (11) 4790-6835.