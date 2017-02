Fusão entre Ecus e Usac dá origem ao Sport Club Suzano

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) e o União Suzano Atlético Clube (Usac) decidiram se fundir e montar um único time a partir do ano que vem.

O novo time de futebol profissional será o Sport Club Suzano. Em reunião realizada na manhã de ontem, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), acompanhado do vice-prefeito da cidade, Walmir Pinto, e do secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, recebeu os presidentes das duas agremiações para dar andamento às tratativas e anunciar a adesão dos clubes aos projetos esportivos de Suzano.

A medida visa proporcionar ao município uma maior possibilidade de estruturar um clube local, com direito a parcerias com o setor privado e o fomento ao futebol de base, por meio de escolinhas de esporte e cidadania.

A proposta de fusão ganhou mais força nos últimos dias, inclusive por parte dos presidentes dos dois times, Jorge Firmo (Usac) e Jefferson Lago (Ecus), após reunião realizada, em São Paulo, na terça-feira (7 de fevereiro), entre Ashiuchi e o secretário municipal de Esportes e Lazer na Federação Paulista de Futebol (FPF). Na oportunidade, o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, confirmou Suzano como cidade sede da “Copa São Paulo de Futebol Júnior” em 2018.

De acordo com Ashiuchi, o consenso entre ambos os presidentes demonstra “maturidade e visão de futuro” por parte dos gestores públicos da cidade que têm como objetivo fazer de Suzano uma potência do futebol no Alto Tietê. “Temos um projeto duradouro para o esporte suzanense e, em especial, para o nosso futebol profissional. Uma cidade com um time forte tem muito mais chances de destaque, do que com duas equipes”.