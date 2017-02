Gian Lopes inicia projeto para criar Parque das Águas Minerais

Poá pode ganhar um complexo turístico. O projeto foi apresentado pelo prefeito Gian Lopes (PR) ao secretário-adjunto estadual de Turismo, Romildo Campello. De acordo com Gian, na primeira fase será construído em uma área de aproximadamente 80 mil metros quadrados (atrás da Fonte Áurea), o Parque das Águas Minerais, visando a preservação da região. O equipamento será integrado ao Balneário Vicente Leporace, e o objetivo é criar um dos maiores polos de turismo do Alto Tietê. Poá buscará aproximadamente R$ 10 milhões junto ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade) para construção do parque.

Gian Lopes explicou que o parque contará com quiosques de artesanato, orquidário, restaurantes, pequenos comércios, equipamentos de turismo ecológico, lagos artificiais, corredeiras, cascatas, entre outros. O objetivo é que o parque seja auto-sustentável, ou seja, não fique dependente da administração municipal quanto a sua manutenção e futura expansão.

“O Parque das Águas Minerais será administrado pelo Fundo Municipal do Turismo e esta entidade sem fins lucrativos poderá gerir recursos provindos de locações, exploração de equipamentos, patrocínios, e assim custear todas as despesas provindas de custeio de funcionários, serviços administrativos, manutenção, entre outros”, explicou o prefeito.

Ainda participaram da reunião os secretários municipais de Planejamento e Gestão, Elias El Ghossain; de Turismo, Edevaldo Gonçalves; de Comunicação, Fábio Henriques; além dos vereadores Saulo Teixeira Alberto da Costa (PSL), o Saulo Dentista; Marcilio Duarth (PR); e Fernando Rodriguez Molina Júnior (PR), o Júnior da Locadora; e técnicos da Prefeitura.

“Estou feliz em conhecer uma iniciativa deste porte. Tenho certeza que é algo concreto e que será efetivado. Poá certamente figurará como uma opção turística no Estado e é um projeto que marcará o governo do prefeito Gian Lopes”, comentou o secretário-adjunto estadual de Turismo, Romildo Campello.

O secretário municipal Elias El Ghossain falou que o projeto vai fomentar o Turismo na cidade. “Será um projeto que trará visitantes de diversas regiões. Vamos integrar equipamentos, onde teremos não só o parque, mas também o Balneário Vicente Leporace e o Ginásio de Esportes”, disse Ghossain, que acrescentou que o projeto do Parque das Águas Minerais já foi protocolado no Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das Estâncias (COC).

Segundo o secretário de Turismo, Edevaldo Gonçalves, os projetos são apresentados primeiramente ao COC e quando aprovados, os convênios entre município e Dade são assinados pelo prefeito e pela Secretaria de Estado de Turismo. “Estamos trabalhando e viabilizando ações e projetos que trarão turistas para cidade e ao mesmo tempo vamos gerar oportunidades e renda para o comércio local”, afirmou Gonçalves.

Balneário

Gonçalves disse ainda que as obras do Balneário Vicente Leporace estão paralisadas, mas a administração trabalha para a conclusão do espaço. “Eu e o secretário-adjunto de Planejamento e Gestão, Reginaldo Andrade, atendendo ao pedido do prefeito, vistoriamos a obra que está parada há meses. A demanda será solucionada e os trabalhos no local serão retomados em breve”.

Técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão informaram que o contrato para construção do Balneário Vicente Leporace venceu em 2016 e será necessário buscar junto ao governo do Estado a prorrogação do mesmo, para liberação de R$ 1,3 milhão para conclusão das obras da primeira fase do equipamento.

No projeto original o Balneário Vicente Leporace terá spa e ofurôs, saunas, piscinas, banhos de imersão, área de descanso, hall de entrada, lanchonete, espaço para mesa, salão multiuso, restaurante, salas de apoio, sanitários, copa, sala administrativa e espelho d’água. O equipamento ocupa duas áreas da Avenida Deputado Castro de Carvalho, ligadas por uma estrutura metálica que passa por cima da via.