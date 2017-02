Motoristas perdem 15 minutos na procura por vaga da Zona Azul

Depois de gastar uma média de 15 minutos para encontrar uma vaga para estacionar no Centro de Suzano, os motoristas afirmam que chegam a perder até 30 minutos a espera ou procurando uma funcionária da Zona Azul, para comprar a folha que custa R$ 1,50. Para eles, a modernização do sistema de cobrança do serviço, divulgado, nesta semana, pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, será positiva para reduzir esse tempo.

Como noticiado pelo DS, a Prefeitura vai realizar estudo, em fase preliminar, para modernizar o sistema de cobrança da Zona Azul. O Executivo explicou que tem interesse em, futuramente, iniciar estudo para avaliar o modelo de cobrança que poderá ser aplicado na cidade.

A motorista Nattach Regina do Nascimento, de 28 anos, diz que um sistema igual ao de Mogi das Cruzes, que funciona com parquímetros, seria interessante. “Demora de 10 a 15 minutos para conseguir localizar a moça da Zona Azul, além de 5 a 10 minutos para encontrar a vaga. Um sistema interessante é o de Mogi”.

Vani Souza, de 44 anos, tenta evitar o tempo à espera da Zona Azul comprando talões. “Eu já compro porque toda vez que estaciono não encontro ninguém. Eu acho que um aplicativo seria mais viável. Porque, às vezes, vou parar em um lugar longe de onde está o parquímetro. Fazer a regulamentação direta do carro seria melhor”.

O vendedor Erinaldo Barbosa de Lima, de 40 anos, mora em São Paulo, mas fica em Suzano a trabalho. Ele conta que em dezembro chegava a ficar meia hora aguardando a Zona Azul. “Para encontrar vagas são pelo menos duas voltas e 15 minutos. Acho que uns parquímetros aqui seria melhor, porque nem todo mundo tem acesso a aplicativos e internet”.

Eder Camargo, de 49 anos, tem a mesma opinião. “No geral eu demoro 30 minutos atrás da Zona Azul. As vagas também são difíceis. São cerca de 20 a 30 minutos para encontrar as vagas. O aplicativo daria um bom resultado mais positivo”. Candice Cesário, de 40 anos, é moradora de Poá e também reclamou a dificuldade em Suzano. Ela estava dentro do seu carro estacionado no Centro. “Estou aqui há 15 minutos esperando para colocar a Zona Azul. Nem sai do carro para não ser multada”.